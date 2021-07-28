呼籲監所強化防疫 立委：不該剝奪高風險收容者施打疫苗
全國降級為二級警戒之後，司法漸漸恢復案件進行，被告入監執行、受刑人提解開庭的情形將會增加，恐增加群聚感染風險，對此，時代力量立委陳椒華今天(28日)建議，矯正署應核實掌握矯正同仁疫苗施打情形，研議正確的防疫作為，也不應剝奪監所內老人、孕婦和洗腎患者等高風險族群的疫苗施打權利。
新頭殼newtalk |陳佩君 台北市報導
2021-07-28 23:16:30
陳椒華今召開「獄政疫苗接種應確實，監所力守抗疫不破功」線上記者會，陳椒華指出，法務部矯正署轄下共51個監所，截至今年5月底收容人高達5萬5,000多人，平均每人收容在不到0.7坪的空間，是高密度的群聚場所，即便台灣疫情趨緩，但仍不能掉以輕心。
陳椒華指出，司法院提供資料來看，5月18日全國實體訊問的案件數還有1054件，三級警戒實施僅僅隔了一周，每日實體訊問的件數就銳減至71件，足見三級警戒下暫緩開庭對案件進行的影響。她認為，當司法程序將逐漸恢復運作，法院及檢察機關勢必會加快審理原本已經積累的案件，被告入監執行、受刑人提解開庭的情形將會增加，恐再度提高監獄群聚感染的風險。
因此，陳椒華建議，矯正署應精準掌握獄政同仁的疫苗施打率，避免恐慌下效益不大的防疫作為。她說，面對獄政人員健康安全及監所群聚感染爆發風險，應確切掌握造冊、已施打數據等關鍵資訊的矯正署，絕不能置身事外。
此外，陳椒華也說，針對監所老年人口、孕婦、洗腎患者等高風險族群，應依照指揮中心所列優先類別施打，不應剝奪其疫苗施打的權利，以保護脆弱族群。
新聞來源為Newtalk 新頭殼