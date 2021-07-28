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新加坡私人醫療業者獲准　將引進中國國藥疫苗

▲新加坡有數家私人醫療業者表示，已獲得星國衛生科學局批准，將引進中國國藥集團研發的疫苗。這將是繼科興疫苗後，第2款可供當地民眾選擇接種的中國疫苗。圖為星國民眾接種疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲新加坡有數家私人醫療業者表示，已獲得星國衛生科學局批准，將引進中國國藥集團研發的疫苗。這將是繼科興疫苗後，第2款可供當地民眾選擇接種的中國疫苗。圖為星國民眾接種疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-28 21:17:33

（中央社記者侯姿瑩新加坡28日專電）新加坡有數家私人醫療業者表示，已獲得星國衛生科學局批准，將引進中國國藥集團研發的COVID-19疫苗。這將是繼科興（Sinovac）疫苗後，第2款可供當地民眾選擇接種的中國疫苗。

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「海峽時報」（The Strait Times）今天報導，新加坡IHH醫療保健集團（IHH Healthcare Singapore）及萊佛士醫療集團（Raffles Medical Group）都表示，已獲得衛生科學局批准，將引進中國國藥集團（Sinopharm）的疫苗，為有意接種的民眾施打。

萊佛士醫療集團一名發言人指出，規劃8月開始為民眾接種國藥集團研發的疫苗。

人口約570萬的新加坡自去年底啟動2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全國疫苗接種計畫，目前使用輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）及莫德納（Moderna）等2款信使核糖核酸（mRNA）疫苗。

據新加坡衛生部統計，在全國接種計畫下，星國約75%人口已至少接種一劑疫苗，逾55%人口已完整接種2劑。

另外，新加坡也採購中國科興疫苗，首批已於2月底運抵，但衛生科學局尚未批准使用這款疫苗，未將其列入全國疫苗接種計畫。該局目前正針對科興疫苗生產商補交的額外數據進行審查。

雖然新加坡未將科興疫苗列入全國接種計畫使用，不過，當局允許當地私人醫療業者申請使用星政府現有的20萬劑科興疫苗，為希望接種的民眾施打。

這是基於衛生部允許私人醫療業者透過既有的特別採用程序管道，引進世界衛生組織（WHO）緊急使用清單上的COVID-19疫苗，以擴大接種覆蓋率。清單包括阿斯特捷利康（AstraZeneca）、嬌生集團（Johnson &Johnson）、中國國藥集團及科興疫苗等。

與輝瑞/復必泰、莫德納疫苗不同，國藥及科興疫苗都屬滅活疫苗。

衛生部數據顯示，截至26日為止，新加坡已有6萬9769人接種科興疫苗。

此外，衛生部今天通報，初步確認新增130起本土案例、6起境外移入，全國累計6萬4589人確診。

星國近來因爆發裕廊漁港（Jurong Fishery Port）感染群、KTV夜店群聚感染，導致本土疫情升溫，自19日起，每天新增確診案例都破百。到目前為止，裕廊漁港感染群相關確診人數已增至900多人，KTV夜店感染群累計200多人確診。

星媒報導，有鑒於近期確診案例上升，當地醫院為此準備1000張隔離病床，其中8成已被確診及疑似病例使用。各大醫院的加護病房病床也增至70張，若有需要，未來可增至1000張床位。（編輯：周永捷）1100728

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