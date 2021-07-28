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鄭怡靜混雙奪銅！阿公「一條繩子」惹哭網：要繼續牽著喔

▲台灣桌球黃金混雙鄭怡靜、林昀儒勇奪東京奧運銅牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣桌球黃金混雙鄭怡靜、林昀儒勇奪東京奧運銅牌。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-07-28 22:32:03

台灣桌球好手鄭怡靜、林昀儒26日在東京奧運拿下桌球混雙銅牌，為國爭光，也創下我國奧運桌球項目之佳績。其中，鄭怡靜在沈澱一天後，也透露一個有關於小時候苦練桌球的故事，貼文一出，感動萬名網友。

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▲台灣桌球黃金混雙鄭怡靜、林昀儒揚威東京奧運。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣桌球黃金混雙鄭怡靜、林昀儒揚威東京奧運。（圖／美聯社／達志影像）
台灣桌球一姊鄭怡靜昨（27）日在臉書粉專《鄭怡靜 CHENG I-Ching》發文，表示沈澱了一天，看著獎牌，也想起以前小時候的趣事，「小的時候，是我的阿公每天騎著摩托車帶我到球館打球，印象非常深刻的是我每次訓練完回家路上，常常會不小心睡著（大家小時候應該都有這樣經驗吧，會容易摔下去）」。

鄭怡靜接著說道，當時聰明的阿公疼她，也不忍心叫醒她，到最後她發現每次到家醒來時，身上都會有一條「溫暖的繩子」跟阿公牽在一起，「這樣就不會摔下去了」。

當她回憶起這個故事，也讓她重回初心，元氣滿滿，「阿公在天上一定也還牽著我，阿公你要繼續牽著喔」，而她也在文末直呼「說著說著，決定回家第一件事，要用力抱我的阿嬤」！

貼文一出，掀起熱議，「每個人心裡都有一個超人阿公」、「我眼前一片模糊了啦」、「阿公在天之靈知道妳是奧運銅牌，全球第三，不知會有多驕傲！台南之光」、「阿公一定也替你感到驕傲的」、「阿公會一直守護怡靜的」、「這份親情是最難人可貴的，阿公一定保佑妳的」。（編輯：郭佩蓉）

▲台灣桌球一姊鄭怡靜昨（27）日在臉書粉專《鄭怡靜
▲台灣桌球一姊鄭怡靜昨（27）日在臉書粉專《鄭怡靜 CHENG I-Ching》發文。（圖／翻攝自《鄭怡靜 CHENG I-Ching》）
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