鄭怡靜混雙奪銅！阿公「一條繩子」惹哭網：要繼續牽著喔

台灣桌球好手鄭怡靜、林昀儒26日在東京奧運拿下桌球混雙銅牌，為國爭光，也創下我國奧運桌球項目之佳績。其中，鄭怡靜在沈澱一天後，也透露一個有關於小時候苦練桌球的故事，貼文一出，感動萬名網友。





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▲台灣桌球黃金混雙鄭怡靜、林昀儒揚威東京奧運。（圖／美聯社／達志影像）

× ▲台灣桌球黃金混雙鄭怡靜、林昀儒揚威東京奧運。（圖／美聯社／達志影像）

鄭怡靜接著說道，當時聰明的阿公疼她，也不忍心叫醒她，到最後她發現每次到家醒來時，身上都會有一條「溫暖的繩子」跟阿公牽在一起，「這樣就不會摔下去了」。





當她回憶起這個故事，也讓她重回初心，元氣滿滿，「阿公在天上一定也還牽著我，阿公你要繼續牽著喔」，而她也在文末直呼「說著說著，決定回家第一件事，要用力抱我的阿嬤」！





貼文一出，掀起熱議，「每個人心裡都有一個超人阿公」、「我眼前一片模糊了啦」、「阿公在天之靈知道妳是奧運銅牌，全球第三，不知會有多驕傲！台南之光」、「阿公一定也替你感到驕傲的」、「阿公會一直守護怡靜的」、「這份親情是最難人可貴的，阿公一定保佑妳的」。（編輯：郭佩蓉）





▲台灣桌球一姊鄭怡靜昨（27）日在臉書粉專《鄭怡靜 CHENG I-Ching》發文。（圖／翻攝自《鄭怡靜 CHENG I-Ching》）