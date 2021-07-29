標哥不捨！郁文館台灣三劍客的夏天結束了

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郭家樺在8局轟出陽春砲，一開始還以為是飛球或是二壘安打，沒想到真的飛出去變全壘打，不過因為分數被拉開，最後仍以3分差敗退。
不過在這次夏季大會，何恭慶展現美技接殺，何恭旭上壘率高，主砲郭家樺全壘打產量多，三人各有千秋，但問到旅日求學最辛苦的部分，其實還是受到疫情影響，家人無法到場現場觀戰。
身為何家兄弟父親，現任統一獅隊球團課長「標哥」何信標有感而發，他認為其實台灣留學生的努力都被看在眼裡，印象最深刻是當時進去日本高中就讀，老大何恭慶跟他說：「這裡練習量很少，但是他們動作都好快喔！」
何信標也勉勵他們要更專注在練習，把握好時間，當然監督田中幸雄的照顧也是讓台灣留學生可以安心打球的關鍵。
因為疫情，何信標無法到現場看孩子們的夏季大會比賽，他說：「真的很不捨，不過也很感動，他們可以順利完成比賽，也沒有漏氣，展現我們台灣囡仔的骨氣。」
提到高中三年，何信標對家長也很感謝，尤其是青山陽，「我家老大有一次眼鏡掉到車站的隧道，也是他回去跟家人說，帶他去配眼鏡。」另外當何家兄弟身體不適，青山也跟家人說，特地載他去看醫生。
何信標認為，本來去日本就是希望他們學習，因為日本棒球的確比較進步，希望他們去唸書，也能回饋，讓台灣棒球也能進步，「期待他們再充電，學到更多然後之後回來台灣分享心路歷程，也把一些想法跟台灣教練分享。」