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標哥不捨！郁文館台灣三劍客的夏天結束了

▲郁文館全體合照。（圖／郁文館提供）
▲郁文館全體合照。（圖／郁文館提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-07-29 00:29:06

屢次在東東京夏季甲子園地區大會創下佳績的郁文館，28日遇上傳統名校帝京高校，郁文館雖然以4:7落敗，不過台灣留學生「三劍客」以郭家樺為首開轟，何恭慶、何恭旭雙胞胎兄弟檔也奮戰到最後，結束最後的高三賽事。

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▲郁文館不敵帝京高校，高三生合影。（圖／郁文館提供）
▲郁文館不敵帝京高校，高三生合影。（圖／郁文館提供）
 

郭家樺在8局轟出陽春砲，一開始還以為是飛球或是二壘安打，沒想到真的飛出去變全壘打，不過因為分數被拉開，最後仍以3分差敗退。

不過在這次夏季大會，何恭慶展現美技接殺，何恭旭上壘率高，主砲郭家樺全壘打產量多，三人各有千秋，但問到旅日求學最辛苦的部分，其實還是受到疫情影響，家人無法到場現場觀戰。

▲郁文館台灣留學生何恭慶美技接殺。（圖／郁文館提供）
▲郁文館台灣留學生何恭慶美技接殺。（圖／郁文館提供）
 

身為何家兄弟父親，現任統一獅隊球團課長「標哥」何信標有感而發，他認為其實台灣留學生的努力都被看在眼裡，印象最深刻是當時進去日本高中就讀，老大何恭慶跟他說：「這裡練習量很少，但是他們動作都好快喔！」

▲郁文館台灣留學生何恭旭。（圖／郁文館提供）
▲郁文館台灣留學生何恭旭。（圖／郁文館提供）
 

何信標也勉勵他們要更專注在練習，把握好時間，當然監督田中幸雄的照顧也是讓台灣留學生可以安心打球的關鍵。

▲郁文館監督田中幸雄。（圖／郁文館提供）
▲郁文館監督田中幸雄。（圖／郁文館提供）
 

因為疫情，何信標無法到現場看孩子們的夏季大會比賽，他說：「真的很不捨，不過也很感動，他們可以順利完成比賽，也沒有漏氣，展現我們台灣囡仔的骨氣。」

▲郁文館台灣留學生何恭慶、何恭旭、郭家樺。（圖／郁文館提供）
▲郁文館台灣留學生何恭慶、何恭旭、郭家樺。（圖／郁文館提供）
 

提到高中三年，何信標對家長也很感謝，尤其是青山陽，「我家老大有一次眼鏡掉到車站的隧道，也是他回去跟家人說，帶他去配眼鏡。」另外當何家兄弟身體不適，青山也跟家人說，特地載他去看醫生。

▲郁文館當家二壘手青山陽。（圖／郁文館提供）
▲郁文館當家二壘手青山陽。（圖／郁文館提供）
 

何信標認為，本來去日本就是希望他們學習，因為日本棒球的確比較進步，希望他們去唸書，也能回饋，讓台灣棒球也能進步，「期待他們再充電，學到更多然後之後回來台灣分享心路歷程，也把一些想法跟台灣教練分享。」

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