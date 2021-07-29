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共軍攻台須先奪港口？國外專家：已掌握內部資產

▲美國智庫研究員易思安近日在研究中指出，台灣主要港口在戰時會成為優先奪取的目標之一，且須防範中企對台灣港口設施的掌握。圖為台灣海警船隻駛離高雄港、進行巡邏演習之資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國智庫研究員易思安近日在研究中指出，台灣主要港口在戰時會成為優先奪取的目標之一，且須防範中企對台灣港口設施的掌握。圖為台灣海警船隻駛離高雄港、進行巡邏演習之資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-29 09:14:12

外媒《富比士》27日引述美國智庫分析師伊斯頓(Ian Easton)近日的研究，指出中國攻台需要奪取台灣港口，而透過企業收購，中企已在台灣多處港口握有資產，有助於在戰時取得重要情資，降低侵台風險。

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根據《富比士》報導，美國智庫「2049計劃室」研究員易思安近日一篇文章《Hostile Harbors: Taiwan’s Ports and PLA Invasion Plans》裡提到，港口是共軍攻台的關鍵，只要拿下最少一個，將會對北京運輸人員及物資登陸非常有利，不過在台灣嚴密佈防的前提下，奪港勢必得費不少功夫，所以對岸多年前便已著手利用港口內的設施布局，透過企業收購、掌握台灣重要港口中的關鍵設施。

易思安以高雄高明貨櫃碼頭為例，聲稱中國國企「中國遠洋運輸集團」(COSCO)在2018年7月買下該碼頭的主要股份，配備的自動化智慧型起重機，也是由「上海振華重工」製造，它所隸屬的「中國交通建設集團」是家與中國軍方有聯繫的國有企業，已於去年被美國國防部列入黑名單；而且不只高雄，台北的港口同樣配備了這些起重機。

易思安進一步指出，這些智慧型起重機扮演著「感應與通訊節點」的角色，利用自動化指揮和控制系統，透過部署在港口周圍的監控鏡頭、卡車及集裝箱位置追蹤系統等，建立完整的碼頭資料。易思安也認為，中國的企業從來就不是真正獨立於國家之外的、能向北京政權及其武裝軍力說不的法人實體，特別中國去年還制定了《國家情報法》，規定私營公司在有需要時應支援軍事情報。

不過，易思安也在文末指出，台灣此時並非已無力扭轉潛在入侵者的「軟滲透」，可以做得還有很多，如關閉中共掌控的代表處，移除並替換與共軍有關係的關鍵港口基礎設施等等。

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