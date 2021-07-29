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見男神奪金太嗨！女記者採訪「失控告白」　網全傻眼轟爆

▲女記者陳約臨見到劍擊男神張家朗奪金太興奮，採訪過程瘋狂示愛，被網友砲轟。（圖／陳約臨IG、張家朗臉書）
▲女記者陳約臨見到劍擊男神張家朗奪金太興奮，採訪過程瘋狂示愛，被網友砲轟。（圖／陳約臨IG、張家朗臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-07-29 09:25:20

「少年劍神」張家朗日前在東奧鈍劍決賽中奪得金牌，這也是香港在脫離英國屬地後的第一面奧運金牌，使得他一夕之間爆紅，全城為他瘋狂。結果代表香港TVB去東奧採訪的女記者陳約臨，在採訪張家朗時，不斷打斷他的話語，甚至對他示愛，引發爭議，飽受批評的她，也在個人IG上致歉。

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綜合外媒報導，被派遣到東京奧運採訪的女藝人陳約臨為這次TVB的特派記者，結果在香港男劍神張家朗奪金後的採訪中，數度不專業的發問以及打斷張家朗的發言，更直接講出「我好喜歡你啊」、「香港市民說要給你一個大飛吻」、「我要改名叫你金家朗」等等，結果當下張家朗面露尷尬，僅能回應謝謝。

不過，該消息曝光後，引發不少網友砲轟「是叫你去採訪，不是要你追星欸？」、「搞什麼，真的有夠不專業」、「那女主持在幹啥呢？這麼失控」、「不說我還以為是簽唱會現場呢，超不尊重選手」、「化身進擊的女主持....張家朗都尷尬了」。

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▲陳約臨親筆手寫信，為此次採訪失控道歉。（圖/陳約臨IG）
事後，陳約臨在個人IG發出親筆信道歉，表示「我當下與香港市民的心情一樣，實在很激動與興奮，以致作出了不洽當的發問，亦作出了失儀的舉動，自己未控制好情緒，影響到大家的觀感，為當天不專業、不成熟的表現，感到非常後悔」並向張家朗和公司TVB及所有觀眾道歉。

據悉，陳約臨在比賽前，便多次在社群透露自己是張家朗粉絲一事，此次除了親眼見到自己的男神張家朗，加上張家朗又為香港奪下金牌，因此才在採訪區採訪時忍不住激動，但也引發一波爭議。（編輯：張嘉哲）

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