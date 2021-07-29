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美議員：美日台是第一島鏈基石　並肩因應印太挑戰

▲美國參議員海格提今天表示，美國、日本及台灣是第一島鏈不可或缺的基石，並肩因應印太地區的挑戰。（圖／翻攝自佐藤利久推特）
▲美國參議員海格提今天表示，美國、日本及台灣是第一島鏈不可或缺的基石，並肩因應印太地區的挑戰。（圖／翻攝自佐藤利久推特）

中央社

2021-07-29 10:26:49

（中央社記者鍾佑貞台北29日電）美國參議員海格提今天表示，美國、日本及台灣是第一島鏈不可或缺的基石，並肩因應印太地區的挑戰。參議員馬基則說，美國及日本領導人4月發表聯合聲明支持台海和平，強而有力地回應中國對台灣民主的威脅。

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第1屆第1次「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議今天舉行，立法院長游錫堃以立法院「台日交流聯誼會」會長名義出席。日方代表則為眾議員、日華議員懇談會會長古屋圭司，美方則為前美國駐日本大使、共和黨聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）及民主黨聯邦參議員馬基（Edward Markey）等。

海格提致詞時表示，早在其他國家意識到中國威脅前，許多日本及台灣人就了解中國共產黨的惡意企圖及日趨嚴重的威脅。北京不僅想在既有的區域秩序下取得優勢，更想從根本上改變國際秩序，使其以中國為中心，達到中國威權目標及霸權野心。

經濟方面，海格提說，美國、日本和台灣在開發新科技及設立全球經濟標準上扮演要角，三方攜手促進全球經濟繁榮，同時反制中共的掠奪性行為。

海格提也敦促美國、日本和台灣政府努力強化經濟連結之際，也必須了解，過去70年來，三方為何而戰，「美國、日本和台灣一直處於印太地區捍衛民主及自由的前線」，維繫現有的生活方式、言論自由及宗教自由至關重要。

馬基則說，在因應21世紀的全球挑戰方面，美國、日本及台灣處於獨特位置，引領全球對抗疫情、氣候變遷及對民主的威脅，而中國政府試圖以脅迫的方式破壞台灣民主，讓印太地區出現潛在衝突爆發點，美國總統拜登及日本首相菅義偉4月發布聯合聲明，支持台海和平與穩定，就是對相關局勢的有力回應。

馬基表示，疫情已對國際和平及穩定造成威脅，美國及日本承諾透過「四方安全對話」（Quad）為發展中國家提供疫苗，及台灣願代工美國疫苗等，進一步證明三方決心攜手抗疫。（編輯：趙蔚蘭）1100729

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