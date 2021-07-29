俄外交部稱美台疑涉海地總統遇刺案 歐江安：不實臆測
俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃近日宣稱，海地總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺案，可能不排除是美台採取行動。外交部發言人歐江安28日針對外界不實臆測及刻意誤導視聽的言論表達遺憾，她並提到，摩依士遇刺案由海地警方調查中，外交部對於海地司法作業沒有評論。
新頭殼newtalk
2021-07-29 10:21:09
俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）26日在她的社群通訊平台telegram中宣稱：「在美國，私營軍事公司、雇傭兵打著安全機構的幌子並非稀罕事，美國人用這些力量在世界各地達成自己的目的。」扎哈羅娃還說，摩依士遇害後，部分兇手藏匿在台灣使館，且大部分被捕者來自美國影響力據點哥倫比亞。
扎哈羅娃強調，中國以外交轉向為條件，接觸海地總統摩依士進行疫苗供應談判，不排除美台知悉此事後可能採取行動。據了解，海地曾因擔憂疫苗副作用，而猶豫是否接受外援疫苗，包括今年4月拒絕COVAX免費提供的75萬劑疫苗，加上之後疫苗產製發生遲延交貨不及等問題，海地遲至今年7月16日才開始為國民施打疫苗。
對此，歐江安回應，我國作為海地的友邦，在武漢肺炎疫情爆發後，隨即主動提供海國政府防疫口罩等多項醫療物資，並分享我防疫經驗，深獲得海國政府及人民的感謝與肯定；未來也將繼續與國際社會共同協助海國政府與人民抗疫並提供必要的支援。
新聞來源為Newtalk 新頭殼