台美日國會議員戰略論壇登場　神秘嘉賓安倍致詞挺台

第一屆「台美日國會議員戰略論壇」於今日（29日）早上登場，以視訊會議方式進行。多位台灣、日本、美國的重量級議員也受邀出席，將針對中國在東海、南海實行霸權主義的問題進行討論。日本前首相安倍晉三也以神秘嘉賓身份出席，並且在論壇上致辭演講。





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根據《產經新聞》、《朝日電視台》等日本媒體報導，台美日國會議員戰略論壇於台灣時間29日早上7時登場，這一場戰略論壇是由日本「日華議員懇談會」主辦，並透過視訊方式，邀請台灣、美國、日本多位重量級議員參與，其中包括台灣立法院長游錫堃、日本眾議員兼日華懇會長古屋圭司、美國共和黨籍參議員海格提（Bill Hagerty）等人。





台美日國會議員戰略論壇首場會議，將談論安全保障、確保半導體供給網，以及支持台灣參與國際機構等議題，並且強化台灣、日本、美國之間的關係，並且針對中國加強在東海、南海的霸權主義行動研擬對策。





同樣出席論壇的親台日本議員佐藤利久在推特上指出，這場戰略論壇安排安倍晉三作為「日方神秘嘉賓」出席，並且為首屆台美日國會議員戰略論壇進行致詞演講，安倍晉三也是日華議員懇談會的顧問。





安倍晉三在致詞中指出中國當局在新疆以及香港進行迫害人權，並指出「不能讓台灣落入如香港的局面」。而先前在美日領袖峰會及七大工業國組織（G7）領袖峰會中也提及台海和平穩定重要性，強調台灣非常重要，應支持台灣以觀察員身份參與世界衛生大會（WHA），以及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等國際組織。



