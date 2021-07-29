整治補教業導致股市崩跌　中國政府急召國際投行開會滅火

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中國政府大動作介入民營補習班，港股、美股的中概教育股暴跌，引起各界關注，部分投資公司分析師評價，投資人對中國的信心正在逐漸降低。中國官媒《新華社》週三（28）晚間發表文章「中國股市熱點觀察」出面滅火，強調針對網路平台和課外輔導機構的政策，旨在保護數據安全以及社會福利，並非徹底限制行業。政府推動「雙減政策」，是因為大量資本過度湧入補教業，販賣焦慮、異化教育本質，破壞教育的公益性和正常生態。
評論文章指，中央對（網路）平台經濟、教育培訓等行業的監管政策，必須從「中國經濟社會發展的大局」出發，以十九屆五中全會、中央經濟工作會議、中央財經委員第九次會議的指示為原則，防止資本無序擴張。一系列監管政策升級、反壟斷執法，代表監管體制正在快速完善。
《新華社》評論提到，中國資本市場發展面臨內外部環境複雜嚴峻，必須持續推動資本市場將全面深化改革。同時強調，中國對外開放的堅定決心沒有改變，證監會對於中國企業選擇上市地點仍抱持開放態度。
《彭博社》引述安本標準投資公司（Aberdeen Standard Investments）駐倫敦新興市場經理蒙塔納羅（Adam Montanaro）分析，官媒的文章顯示，中國政府不願破壞基本上與中央立場相同的商業模式或企業，整治補教業的決定只是獨特的個案。如果北京能夠讓市場相信它真的無意打壓盈利企業，那投資人應該會慢慢恢復信心。
報導提到，中國證監會召開線上會議釋疑後，中國股指期貨在港股一度上漲2.3%；美國那斯達克金龍指數上漲9.3%，創下2008年11月以來的最大漲幅。週三（28）的消息緩解了中國股票暴跌的問題，中國股市連跌三天已經蒸發了近8000億美元（約22.3兆台幣），影響到人民幣匯率、標準普爾500指數以及美國國債等各種資產。