COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

整治補教業導致股市崩跌　中國政府急召國際投行開會滅火

▲中國強力管理補教業，引發中概教育股暴跌，連帶影響多項資產，中國證監會副主席方星海昨日主持線上會議強調，北京的政策無意傷害其他行業。（圖／翻攝自微博）
▲中國強力管理補教業，引發中概教育股暴跌，連帶影響多項資產，中國證監會副主席方星海昨日主持線上會議強調，北京的政策無意傷害其他行業。（圖／翻攝自微博）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-29 10:40:46｜2021-07-29 11:00:59

中國政府近日加強整治補教業，導致在美國上市新東方、高途、好未來等中國補教公司股價暴跌，加上先前監管部門以「反壟斷執法」、「資訊安全」為由多次約談、開罰科技公司與金融平台，導致外資大撤離、股匯雙殺，人民幣匯率創下3個月以來新低，中國證監會昨日（28）晚間召開與各大投資銀行高管的線上會議，試圖緩解中央管理民營教育行業帶來的擔憂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《彭博社》引述內部消息報導，中國證監會副主席方星海昨日主持線上會議，與會者包括多家大型國際銀行，部分銀行高管表示，中國政府對教育機構的管理政策具有「針對性」，並不想傷害其他行業的公司。

中國政府大動作介入民營補習班，港股、美股的中概教育股暴跌，引起各界關注，部分投資公司分析師評價，投資人對中國的信心正在逐漸降低。中國官媒《新華社》週三（28）晚間發表文章「中國股市熱點觀察」出面滅火，強調針對網路平台和課外輔導機構的政策，旨在保護數據安全以及社會福利，並非徹底限制行業。政府推動「雙減政策」，是因為大量資本過度湧入補教業，販賣焦慮、異化教育本質，破壞教育的公益性和正常生態。

▲中國近日大刀闊斧整治補教業，英國《金融時報》認為，背後也牽涉到北京想要加強「黨教育」的問題。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國近日大刀闊斧整治補教業，導致中概教育股在美股、港股暴跌。（圖／美聯社／達志影像）
評論文章指，中央對（網路）平台經濟、教育培訓等行業的監管政策，必須從「中國經濟社會發展的大局」出發，以十九屆五中全會、中央經濟工作會議、中央財經委員第九次會議的指示為原則，防止資本無序擴張。一系列監管政策升級、反壟斷執法，代表監管體制正在快速完善。

《新華社》評論提到，中國資本市場發展面臨內外部環境複雜嚴峻，必須持續推動資本市場將全面深化改革。同時強調，中國對外開放的堅定決心沒有改變，證監會對於中國企業選擇上市地點仍抱持開放態度。

《彭博社》引述安本標準投資公司（Aberdeen Standard Investments）駐倫敦新興市場經理蒙塔納羅（Adam Montanaro）分析，官媒的文章顯示，中國政府不願破壞基本上與中央立場相同的商業模式或企業，整治補教業的決定只是獨特的個案。如果北京能夠讓市場相信它真的無意打壓盈利企業，那投資人應該會慢慢恢復信心。

報導提到，中國證監會召開線上會議釋疑後，中國股指期貨在港股一度上漲2.3%；美國那斯達克金龍指數上漲9.3%，創下2008年11月以來的最大漲幅。週三（28）的消息緩解了中國股票暴跌的問題，中國股市連跌三天已經蒸發了近8000億美元（約22.3兆台幣），影響到人民幣匯率、標準普爾500指數以及美國國債等各種資產。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
64.52%35.48%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
70.9%29.1%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
29.36%70.64%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
82.41%17.59%
2021-07-26-2021-07-29
這次奧運台灣達成的新里程碑中，哪個最讓你感動？

這次奧運台灣達成的新里程碑中，哪個最讓你感動？

繼續作答
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
即時
推薦閱讀