女神曬「整牙前嫩照」 自爆曾因2件事不敢進《國光幫》
談話性節目《國光幫幫忙》27日突然宣布停播，15年的長壽節目正式收攤，不少藝人在社群平台上回憶這些年，節目帶來的美好。國光女神蘇心甯就坦言很幸運能成為《國光幫幫忙》的固定班底，感謝製作人讓她開啟演藝生涯，此外，蘇心甯也不吝嗇地曬出自己多年前，尚未整牙時的嫩照，同時透露自己曾因2件事情，不敢踏入《國光幫幫忙》。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-07-29 10:59:03｜2021-07-29 11:11:27
「還記得國光的製作人想簽我的時候，我真的受寵若驚！發抖又老實的說真的要簽我嗎」，蘇心甯坦言因為當時自己已經30幾歲，也是一個媽媽，沒有足夠的自信能踏入演藝圈，不過製作人卻暖心地對蘇心甯說：「當媽媽怎麼了嗎，我覺得妳很認真，也負責任、很敬業，很棒！」此話一出，給予她極大的肯定。 蘇心甯大方曝光整牙前的嫩照，當時的她肌膚稍微黝黑，所以在鏡頭前比較害羞，不太敢說話，「看著之前一口還沒矯正、還沒美白的牙齒，真心覺得牙齒好重要，皮膚也黑嚕嚕的，真的是後天美白有成」，然而蘇心甯現在已是大家心目中的國光女神，對於節目要收攤，她感慨表示：「得知長達15年的長壽節目《國光幫幫忙》要告一段落，超級不捨的。2013到現在的每一刻，都超級感激這個緣份，謝謝所有的工作人員對我的疼愛，我永遠記得，謝謝我的娘家。」