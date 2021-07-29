羽球英雄內戰有點萌！18年前「小子維對決小小戴」就上演
東京奧運的賽事如火如荼進行中，今（29）日有許多中華健兒將登場爭取晉級，其中就包括「羽球王子」王子維將在男單16戰中對上前世界球王丹麥選手安賽龍（Viktor Axelsen），一場惡場無可避免，大家到時候記得一起替王子維加油！不過對上「世界第一」的經驗王子維可說駕輕就熟，18年前王子維就曾在賽場上狹路相逢戴資穎，「小子維對決小小戴」的有趣影片再度引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-29 11:16:10
原來王子維在今年兒童節的時候，就曾在個人臉書分享這段珍貴的「歷史影片」，兩人18年前在「新明盃」曾經捉對廝殺，當時還是小學二年級的王子維越級挑戰三年級的比賽，而當時小學三年級的戴資穎則是越級挑戰男子組，年級和性別都不同的兩人就這樣巧合地在賽場上相逢。
18年後的現在，兩人皆已是台灣奧運代表隊的羽球國手，從對手變隊友，一起在東奧殿堂打拼。今昔對比格外有趣，許多網友都在影片底下留言大讚「好厲害」、「這個影片超級無敵珍貴」、「這場應該讓你們兩個都留下深刻印象吧！一個越級打怪、一個挑戰不同組」、「兩個天才」。
另外王子維昨晚也最新分享了自己與林瀛洲醫師的合照，強調自己的身體沒有問題，將會全力為今天的比賽備戰。王子維也指出，比賽臨場時如何限制安賽龍、控制節奏，將是應戰的決勝關鍵。（編輯：倪浩軒）