北市府硬要辦燈節？議員：2個月花1.3億公帑當天天過年

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，不過北台灣仍舊有些許疫情與不明感染源確診。而台北市政府此時遭到議員爆料，除了在全台各縣市幾乎都取消燈節活動的情況下，仍舊執意要在12月復辦北市燈節活動外，加上耶誕節活動、跨年活動，以及隔年2月打算如期舉辦的2022年燈節活動，短短兩個月內花掉1.3億的公帑，也讓議員質疑疫情期間「不紓困做行銷，當天天過年？」





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國民黨市議員王鴻薇表示，110年度臺北燈節預算5100萬元原規劃於110年2月26日至3月7日辦理，但因為疫情延兩次至12月17日至26日辦理，如果加上同時期有跨年預算約3000萬元以及耶誕活動420萬元， 整個12月要花掉8520萬元，隔年2月中又要花5100萬辦2022年的燈會活動，短短兩個月內花掉超過1.3億預算，「台北市花這麼多公帑，是要多歡樂？天天過年嗎？」





國民黨市議員徐弘庭強調，過去柯文哲市長曾經說過很討厭一次性的活動，一次放煙火就沒有了。可是台北市這兩年遭受新冠疫情的衝擊，受到衝擊急需紓困的產業以及市民無數，這時候柯文哲市長及市府團隊，卻選擇花大錢在兩個月內辦兩次燈節活動，不知道當年的柯文哲會怎麼評論現在的自己？





國民黨市議員陳炳甫直言，疫情之下燈節活動停辦當下本就該當機立斷，一延再延搞到最後元宵都不元宵了，辦在聖誕節到底是什麼意思？為了花預算而花，自稱省錢市長的柯文哲，好意思嘛？同時間，包括中央的台灣燈節、新北、高雄、台中、桃園、台南通通停辦，等於六都只有台北硬要辦，別人可以不辦，台北為什麼不行？難道說當初標案沒有疫情延期或停辦的但書嗎？要求市府必須給個交代。





台北市觀傳局觀光發展科長洪梅雲表示，舉行燈會的意義在於帶動地方人潮、促進當地發展。由於台北市萬華區以及士林區，都是受到疫情影響相當嚴重的區域，因此今年延至年底舉辦的台北燈節活動仍選在萬華舉辦，明年二月的活動則是在士林區舉辦。觀傳局方面也強調，相關預算動支以及與廠商簽約的過程，都符合政府採購法的規範，也會隨時關注疫情狀況，並做好相關防疫措施。



