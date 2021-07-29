COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

專家：北京反制裁法　將令在港外資銀行陷兩難

▲北京當局為反制美國制裁而推出的反外國制裁法有可能在港實施，有香港金融界人士指出，一旦實施，將導致在港外資銀行陷入兩難。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲北京當局為反制美國制裁而推出的反外國制裁法有可能在港實施，有香港金融界人士指出，一旦實施，將導致在港外資銀行陷入兩難。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-29 12:08:40

（中央社記者張謙香港29日電）北京當局為反制美國制裁而推出的反外國制裁法有可能在港實施，有香港金融界人士指出，一旦實施，將導致在港外資銀行陷入兩難。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國全國人民代表大會常務委員會預定下月中在北京召開會議，「香港01」今天報導，議程包括審議增加香港、澳門基本法附件三所列中國全國性法律的決定草案，預料涉及反外國制裁法。

報導引述港區人大代表、中國銀行（香港）信託有限公司董事長吳亮星說，反外國制裁法一旦實施，在港外資銀行的處境難免尷尬，位於外地的總部未必接受或同意中方的制裁，但只要有分行在港，分行便需要依照本地法律處理。

他說，以香港為例，所有銀行受金融管理局監管，需要依法辦事，若違反本地法令便需要接受懲罰。

吳亮星說，若出現制裁情況，外資銀行難免出現矛盾或尷尬的情況。

「香港01」早前曾引述中國港澳研究會副會長劉兆佳說，中方不能容忍美國肆意制裁中港官員，不會再「逆來順受」，因此制訂反外國制裁法，阻撓美國向中港官員實施制裁。

他說，一旦反外國制裁法納入基本法附件三實施後，將令在港外資銀行等機構「難做」，兩面受壓。

中國全國人大常委會6月通過反外國制裁法，當中規定，任何組織和個人不得執行或協助執行外國國家對中國公民、組織採取的歧視性限制措施，否則可被提起訴訟，等等。

本地媒體日前報導，人大常委會將於8月17至20日召開會議，將會審議把反外國制裁法納入基本法附件三的議程。

美國當局去年批評港區國安法的實施令香港民主自由倒退，因此先後宣布制裁多名中港官員，包括香港行政長官林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、保安局局長鄧炳強。

林鄭月娥曾說，被美方制裁後，她未能使用相關銀行服務，目前收取的月薪都是現金。（編輯：翟思嘉）1100729

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

64.34%35.66%

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

71.15%28.85%

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

29.39%70.61%

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

82.11%17.89%
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
這次奧運台灣達成的新里程碑中，哪個最讓你感動？

這次奧運台灣達成的新里程碑中，哪個最讓你感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀