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輝瑞：疫苗6個月後保護力剩84%　盼獲准追加接種

▲美國輝瑞大藥廠今天公布數據顯示，其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗效力會隨時間而減弱，可是在接種第2劑後至少能維持6個月的強效保護力，不過仍盼能追加接種第3劑。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國輝瑞大藥廠今天公布數據顯示，其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗效力會隨時間而減弱，可是在接種第2劑後至少能維持6個月的強效保護力，不過仍盼能追加接種第3劑。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-29 12:06:28

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國輝瑞大藥廠今天公布數據顯示，其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗效力會隨時間而減弱，可是在接種第2劑後至少能維持6個月的強效保護力，不過仍盼能追加接種第3劑。

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美聯社報導，輝瑞（Pfizer）的這項研究結果是美國衛生當局在決定是否有必要追加、何時要追加接種疫苗方面予以參酌的一項證據。輝瑞和研發夥伴德國生技公司BioNTech曾表示，他們打算最快8月申請追加劑的緊急使用授權（EUA）。

新的數據來自一項4萬4000人參與的研究。而這項啟動這支疫苗廣泛使用的研究結果顯示，接種後最初幾個月的效力卓越。

研究顯示，最重要的是，疫苗在預防COVID-19重症的保護力很高，可達近97%；整體來說，輝瑞疫苗在6個月內預防有症狀COVID-19的效力為91%。

但進一步研究發現，輝瑞疫苗在預防有症狀感染的效力，每兩個月就逐漸減弱一點，從第2劑接種兩個月後的96%高峰，4個月後變90%，6個月剩約84%。

數據顯示，對抗傳染力強的Delta病毒變異株上，第3劑疫苗在較年輕族群身上產生的抗體量，是2劑受試者的5倍多，在年長者身上更超過11倍。

輝瑞首席科學長多爾斯登（Mikael Dolsten）在討論季度財務報告的電話中表示：「總而言之，我認為第3劑（疫苗）會大幅提升對感染、輕度中度疾病的保護力，並減少病毒擴散。」

「紐約時報」報導，目前為止，聯邦衛生官員認為沒有必要替民眾施打第3劑疫苗；另有專家質疑，全球還有很多人連一劑疫苗都沒得打情況下，替完整接種民眾追加疫苗是否適宜。

亞特蘭大艾莫瑞大學（Emory University）生物統計學家狄恩（Natalie Dean）就說：「目前沒有證據顯示，這是最佳使用資源的方式。」

然而，法新社報導，最新一波疫情肆虐，加上輝瑞高層鼓吹加打第3劑之下，疫苗需求升高，輝瑞今天上修年度營收和獲利預測。

這款兩劑型疫苗占輝瑞第2季銷售額的40%，營收因此遠高於2020年同期。

和BioNTech共同開發疫苗的輝瑞如今預估今年疫苗將出貨21億劑，營收將達335億美元，高於5月預測的16億劑疫苗和260億美元。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）11007029

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