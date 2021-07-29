降二級警戒估每週50例以下確診　蘇貞昌重申：鬆綁不鬆懈

行政院今（29）日召開院會，會中衛福部針對「COVID-19疫情現況及應處作為」進行報告。行政院長蘇貞昌聽取簡報後裁示指出，台灣的確診比例在國際上是相當低，5月份爆發本土疫情，在70天之內就獲得有效控制，本周二降為二級警戒，這個成果得來不易，國人切勿鬆懈。

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衛福部疾管署副署長莊人祥指出，我國疫情維持低度流行，近一週全國新增本土病例數132例，較前一週115例上升15%；新增本土病例以雙北佔73%為多，目前仍有零星感染源待釐清個案及群聚事件，顯示社區存有隱性傳播鏈，須留意疫情警戒降級後，人流回升及民眾社交活動增加對疫情之影響。

莊人祥也說，現階段感染者以青壯年族群為主，上週20至39歲佔了47%，40至59歲佔35%，該族群為現階段防治重點，病例數上升可能為近期加強篩檢等作為所影響。

莊人祥說，以數學模式推估，維持現今管制強度狀況下，疫情曲線可維持緩慢下降趨勢，未來一週每日發病新增可能維持30至50例以下，本週疫情警戒調降為二級，加強落實相關防疫指引，密切監測後續效應。

莊人祥也提到，因應降級解封及協助精準疫調，疫調輔助平台已於7月26日上線，圖形化及動態方式提供查詢確診者活動軌跡，地方政府可跨區調閱；另提供可能群聚之足跡分布、潛在感染源及確診者足跡分析，以觀察熱區；並整合簡訊實聯制資料，提供一線人員以電話或場所代碼查詢疫調資訊。

莊人祥也說，疫苗接種劑次人口比31.96（劑／每百人），疫苗接種人口涵蓋率30.64%；另疫苗已配撥821萬7,270劑、已使用699萬4,746劑，施打率85.1%。他說，至8月6日將屆效的3批莫德納疫苗剩餘約3.5萬劑，各縣市均已安排可於屆效前用畢，政府也會提高鼓勵醫療院所提供民眾免費接種之獎勵措施。

蘇貞昌說，台灣人口2300萬人，英國6600萬是台灣三倍、日本1億2000萬人大約是台灣五倍、韓國5100多萬是台灣兩倍，現在疫情狀況台灣總確診數數是1萬5000人，每天1、20例，英國已經來到572萬例，一天2萬3000例左右；日本確診數達88萬4000人，一天大約9500例，韓國確診數達19萬人，一天1900例，去年台灣邊境防堵良好，成了防疫模範生，但是今年五月變種病毒入侵境內，對照其他國家來看，因為全國人民配合努力，70天關鍵時間內就把疫情控制下來。

蘇貞昌表示非常感謝，他指出，在Delta病毒肆虐的情況下，亞州其他國家也都出現新一波疫情，疫苗施打率很高的新加坡連10天確診破百，連8月9日國慶日都得延期；越南每天都超過7000人染疫，首都河內封城、胡志明市實施嚴格宵禁措施；馬來西亞、泰國單日確診都破萬，印尼一個月破100萬人。國際疫情嚴峻，我國國人、政府合作下，在關鍵70天阻斷病毒傳播鏈控制住疫情，已經持續21天都很穩定，死亡數、重症數都明顯下降，本週二全國疫情警戒降二級，成果得之不易。

蘇貞昌說，即便如此仍不能掉以輕心，指揮中心針對旅宿、汽車旅館業若發現群聚狀況，沒有依法通報，將會重罰，他已請交通部、警政署、內政部全力配合，業者如果有違反情形應該嚴謹處理。

蘇貞昌也說，上周公布防疫指引規範，內容兼顧人民生計與生活。鑑於許多國家降級後疫情又復燃，我國以鬆綁但不鬆懈的謹慎態度，緩步放寬各類規定，並授權地方政府視疫情狀況及需要加以調整，也請各地方政府監測各場所防疫落實，國人要持續堅守防疫政策，享受得來不易成果。

蘇貞昌也說，國際捐贈與國產疫苗等將陸續到位，昨天疫苗登記預約系統已累計1100萬人登記預約，疫苗接種率在中央與地方齊心下已超過30%，相信施打率會迎頭趕上。