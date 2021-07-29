中國科技巨頭搶購全球遊戲公司　引發北京外宣、資安隱憂

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《CNBC》以美國好萊塢影視產業為例，美國透過電影向外傳播美國價值，現在中國也嘗試透過電子遊戲傳播「中國故事」；然而兩者存在明顯差異，好萊塢可以批評華盛頓，而且經常在做這樣的事，然而中國企業無法評論北京，還必須接受更嚴密的監管，中國政府近日要求，擁有逾100萬用戶資訊的科技公司在上市融資前必須接受省查。
報導提到，中國擁有全世界最多的遊戲玩家，也是利潤最豐厚的市場，歐美公司製作的遊戲若想在中國發布，在法律上有義務與中國企業合作。總部位於英國的遊戲公司Sumo Digital日前由騰訊以12.6億美元的價格收購，中國企業將如何影響Sumo製作的遊戲仍待觀察，亞洲遊戲產業投資公司Niko Parterners資深分析師阿哈瑪德（Damiel Ahamad）認為，騰訊不會過度介入Sumo，因為騰訊的主要目的是開發3A遊戲大作；同時Sumo也可以藉由騰訊取得在中國發行遊戲的重要資訊。
除了收購遊戲工作室，騰訊還在2019年對知名網路論壇「Reddit」投資1.5億美元，引發部分鄉民的憤怒。雖然目前中國擴大遊戲業版圖所帶來的影響還未顯現，但已經有行業分析師對這樣的趨勢感到擔憂。市場分析公司「Ampere Analysis」遊戲產業資深分析師肖特豪斯（Louise Shorthouse）認為，中國影響力遲早會出現，最終將改變過去以日本、歐美為主的遊戲產業。
未來創新中心聯合創始人普拉卡什（Abishur Prakash）指出，中國有很多方式將價值觀或意識型態推至全世界，形成一種新的影響力，其中一種事禁止討論某些「政治敏感的話題」，例如人權或是台灣。中國也可以藉由遊戲產業建立金融與商業實力，試想一種熱門遊戲只能夠用數位人民幣購買虛擬寶物，或是與TikTok等中國社交平台合作，玩家無形之中就接受了中國的應用程式，中國也掌握了這些人的數據。
這些推測並非空穴來風，專家提到中國公司製作的遊戲，有時會抄襲歐美工作室的內容，製作的時程較短，但獲益卻更高。而在手機遊戲的領域，中國許多遊戲公司擁有市場敏銳度，透過與日本繪師、工作室合作，創作出受到東亞市場歡迎的日系遊戲，在地區有手遊收益排名上位列前端，一款中國製作的手機遊戲近日就被爆出資訊安全上的疑慮，但由於內容製作品質不錯，仍然受到許多玩家的青睞。各國政府應該正視中國遊戲背後可能隱藏的資訊安全問題，才能讓玩家享受遊戲樂趣的同時獲得保障。