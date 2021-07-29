COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

寵物疫苗打了沒？新北發送狂犬病疫苗注射通知書

▲新北市動保處於林口立行公園辦理狂犬病疫苗巡迴注射活動。（圖／新北市動保處提供）
▲新北市動保處於林口立行公園辦理狂犬病疫苗巡迴注射活動。（圖／新北市動保處提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-29 13:01:47

家中寵物打疫苗了沒？台灣目前仍為狂犬病疫區，今年6月更首次於台東檢出黃喉貂狂犬病的陽性案例；為此，新北市動保處發送狂犬病疫苗通知書，提醒民眾帶自家寵物施打狂犬病疫苗，不少民眾收到通知書後也電詢問相關事宜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
動保處長楊淑方表示，今年於寵物公園內加開狂犬病的巡迴注射，發送通知書提醒家中飼養犬貓及食肉目動物(如白鼻心、雪貂和浣熊)的飼主，記得每年帶寵物至動物醫院或防疫機關完成狂犬病疫苗注射；若未依規定辦理，依照動物傳染病防治條例第13條規定，可處3萬元以上15萬元以下的罰鍰。

楊淑方說，本次通知書的發送為提醒性質，飼主寵物若上一次施打紀錄距今已超過1年，皆為本次通知書發送對象，從今年5月起每月發送2批通知書給上述飼主，預計發送至今年9月為止；為防範狂犬病發生，提升族群免疫覆蓋率，動保處每年安排狂犬病預防注射巡迴活動，今年更加開巡迴注射得場次。

動保處指出，狂犬病為我國法定傳染病，主要藉由確診動物唾液經傷口傳染，可感染所有哺乳類動物，為人畜共通傳染病，防疫作為不可輕忽；建議飼主帶寵物出門施打疫苗前，應向動物醫院先行電話或網路預約，施打疫苗後可領取當年度狂犬病頸牌，並由動物醫院獸醫師協助至狂犬病線上系統更新紀錄。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
65.19%34.81%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
71.91%28.09%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
31.42%68.58%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
82.67%17.33%
2021-07-26-2021-07-29
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
這次奧運台灣達成的新里程碑中，哪個最讓你感動？

這次奧運台灣達成的新里程碑中，哪個最讓你感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀