寵物疫苗打了沒？新北發送狂犬病疫苗注射通知書

家中寵物打疫苗了沒？台灣目前仍為狂犬病疫區，今年6月更首次於台東檢出黃喉貂狂犬病的陽性案例；為此，新北市動保處發送狂犬病疫苗通知書，提醒民眾帶自家寵物施打狂犬病疫苗，不少民眾收到通知書後也電詢問相關事宜。
記者陳志仁／新北報導
2021-07-29 13:01:47
動保處長楊淑方表示，今年於寵物公園內加開狂犬病的巡迴注射，發送通知書提醒家中飼養犬貓及食肉目動物(如白鼻心、雪貂和浣熊)的飼主，記得每年帶寵物至動物醫院或防疫機關完成狂犬病疫苗注射；若未依規定辦理，依照動物傳染病防治條例第13條規定，可處3萬元以上15萬元以下的罰鍰。
楊淑方說，本次通知書的發送為提醒性質，飼主寵物若上一次施打紀錄距今已超過1年，皆為本次通知書發送對象，從今年5月起每月發送2批通知書給上述飼主，預計發送至今年9月為止；為防範狂犬病發生，提升族群免疫覆蓋率，動保處每年安排狂犬病預防注射巡迴活動，今年更加開巡迴注射得場次。
動保處指出，狂犬病為我國法定傳染病，主要藉由確診動物唾液經傷口傳染，可感染所有哺乳類動物，為人畜共通傳染病，防疫作為不可輕忽；建議飼主帶寵物出門施打疫苗前，應向動物醫院先行電話或網路預約，施打疫苗後可領取當年度狂犬病頸牌，並由動物醫院獸醫師協助至狂犬病線上系統更新紀錄。