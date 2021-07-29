比空心菜還要好吃？他炒「這盤」狂吃菜梗 老饕眼睛全亮
日常生活中炒青菜是我們非常常見的簡單佳餚，往往自己在家煮飯要吃個青菜，就會選擇如地瓜葉、空心菜、高麗菜這種間單烹飪的蔬菜類，不過，近日就有網友分享自己超愛吃一款蔬菜，不僅料理出來的菜餚多變，其菜梗更比其他菜來的好吃，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-29 13:24:30
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「這是我最喜歡的蔬菜，但是現在不是產季，只能用眼睛看來回味，期待產季到來，有沒有人和我一樣喜歡芥蘭菜？」只見貼出的照片，炒好的一整盤芥蘭菜綠油油，搭配蒜頭一起炒，看起來相當美味，令人口水直流。
貼文一出，網友紛紛回應「芥蘭菜第一！連菜梗都好好吃」、「很多菜梗都不好吃，芥蘭菜是我唯一會吃菜梗的」、「芥蘭要炒熟一點，會減少苦味，然後會回甘，有苦盡甘來的感覺」、「我最喜歡的就是芥蘭菜了，買回家我很有耐心的修剪，我很喜歡吃那個梗」、「那個菜梗真的好吃炸，炒出來都整盤吃光」、「我喜歡吃芥蘭的菜梗，超好吃」、「比地瓜葉那些都好吃，尤其菜梗」、「我最喜歡的菜，特別喜歡它帶點苦的葉」。
另外，也有不少人推薦芥蘭菜作法「芥藍炒牛肉很好吃，孩子吃肉，媽媽吃菜」、「芥蘭炒牛肉片真的很好吃」、「芥蘭也可以炒羊肉喔，很入味」、「我喜歡燙麻油雞吃，真的很好吃」、「芥蘭最搭羊肉跟牛肉喔，下次可以試試看」。（編輯：張嘉哲）