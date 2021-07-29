COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

比空心菜還要好吃？他炒「這盤」狂吃菜梗　老饕眼睛全亮

▲日常生活中炒青菜是我們非常常見的簡單佳餚，往往自己在家煮飯要吃個青菜，就會選擇如地瓜葉、空心菜等等。（圖／讀者提供）
▲日常生活中炒青菜是我們非常常見的簡單佳餚，往往自己在家煮飯要吃個青菜，就會選擇如地瓜葉、空心菜等等。（圖／讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-29 13:24:30

日常生活中炒青菜是我們非常常見的簡單佳餚，往往自己在家煮飯要吃個青菜，就會選擇如地瓜葉、空心菜、高麗菜這種間單烹飪的蔬菜類，不過，近日就有網友分享自己超愛吃一款蔬菜，不僅料理出來的菜餚多變，其菜梗更比其他菜來的好吃，貼文引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「這是我最喜歡的蔬菜，但是現在不是產季，只能用眼睛看來回味，期待產季到來，有沒有人和我一樣喜歡芥蘭菜？」只見貼出的照片，炒好的一整盤芥蘭菜綠油油，搭配蒜頭一起炒，看起來相當美味，令人口水直流。

▲網友分享比較少見的芥蘭菜，吸引不少人討論，表示芥蘭菜梗比其他菜梗還要好吃許多。（圖/家常菜）
▲網友分享比較少見的芥蘭菜，吸引不少人討論，表示芥蘭菜梗比其他菜梗還要好吃許多。（圖/家常菜）
貼文一出，網友紛紛回應「芥蘭菜第一！連菜梗都好好吃」、「很多菜梗都不好吃，芥蘭菜是我唯一會吃菜梗的」、「芥蘭要炒熟一點，會減少苦味，然後會回甘，有苦盡甘來的感覺」、「我最喜歡的就是芥蘭菜了，買回家我很有耐心的修剪，我很喜歡吃那個梗」、「那個菜梗真的好吃炸，炒出來都整盤吃光」、「我喜歡吃芥蘭的菜梗，超好吃」、「比地瓜葉那些都好吃，尤其菜梗」、「我最喜歡的菜，特別喜歡它帶點苦的葉」。

另外，也有不少人推薦芥蘭菜作法「芥藍炒牛肉很好吃，孩子吃肉，媽媽吃菜」、「芥蘭炒牛肉片真的很好吃」、「芥蘭也可以炒羊肉喔，很入味」、「我喜歡燙麻油雞吃，真的很好吃」、「芥蘭最搭羊肉跟牛肉喔，下次可以試試看」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
65.19%34.81%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
71.91%28.09%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
31.42%68.58%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
82.67%17.33%
2021-07-26-2021-07-29
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀