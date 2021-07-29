女搬新家急買「1實用家電」！內行狂讚被救贖：不會後悔
隨著科技不斷發展，近年來也推出不少實用家電，如冷氣、洗衣機、吸塵器等，讓民眾居家生活更加便利、舒適。對此，就有一名女網友指出，在舊家過得相當痛苦，所以一搬到新家後，立馬購入「1款家電」，立馬引來內行人大讚「買了不可能後悔的！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-29 14:17:22
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示家裡最近買了新房，日後即將入厝山上，她解釋在舊家時就想買一台除濕機，因當時只要到了冬天牆壁就會反潮，甚至還長出蘑菇過，「衣服也是過一段時間泛黃，而且背部夏天悶熱，深受毛囊炎跟痘痘之苦」。但因舊家頂樓加蓋還有西曬問題，房間溫度十分高，就算開冷氣2小時還不會涼，「更不用說一直關門開除濕機了，如果買了使用時間不多，所以這個念頭一直擱置」。
當新家確定買在山上後，她也能開始享受不悶熱的環境，甚至還能不開冷氣睡覺，但她擔憂山上太潮濕，所以立馬購入除濕機，「每次我要買都會被我爸說浪費錢，瘋狂碎碎念，什麼開窗戶就好，空氣流通之類的。但是之前買了空氣清淨機才發現有些東西發明出來一定有它的必要性，買了覺得相見恨晚，之前從未使用除濕機，希望到貨後能不後悔買它！！」
貼文曝光後，瞬間引來不少網友大讚留言，「住山上好酷！之前住南港汐止那邊有除濕機後整個被救贖」、「除濕機是我買過最值得的東西，還有掃地機器人」、「從小到大家裡都有除濕機，下雨天真的很好用」、「除濕機不可能後悔的」、「我也超愛除濕機！冬天下雨真的不行不開」、「真的要買，我家靠山沒開除濕機家具壞光很慘烈」。（編輯：陳雅雲）