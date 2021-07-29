巷仔內／台美日國會戰略論壇　拜登多邊主義圍堵中國

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奧斯丁27日晚間訪問新加坡在英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）舉辦的「富麗敦論壇」（Fullerton Lecture）發表主題演說，強調美國與盟友、夥伴的合作關係，並提倡自由開放的印太地區，也點名中國不願意以和平手段處理南海爭端，還說美國會持續協助台灣強化防衛能力。
面對中國崛起所引發的南海情勢緊張，新加坡與越南都選擇不選邊站，避免在美中之間直接表態，但是也都引進大國勢力來制衡中國。新加坡大舉購買美製武器、1/4空軍戰機部署在美國本土訓練，傳出考慮讓美軍在星國設立艦隊司令部；越南允許美國航艦停靠港口，參與美國主導的多邊演習，美國也贈送24艘「金屬鯊」（Metal Shark）巡邏艇回報。
菲律賓是奧斯丁亞太行的重點，菲國在杜特蒂上台後雖然一度親中，但是杜特蒂政府發現中國承諾的援助大多沒有到位，依舊頻頻向南海爭議海域派出軍艦，因此菲律賓暫停終止與美國之間的《訪問部隊協議》，這項協議允許美國軍隊在菲律賓進行訓練和演習，是美菲最重要的軍事協議之一。菲律賓將重回美國懷抱，倚靠美國對抗中國造成的威脅。由此可知，奧斯丁這趟行程主要任務是改善美菲軍事關係。
回顧一下，過往川普政府不按牌理出牌，採取不惜與中國硬碰硬的外交策略，如今「台美日國會議員戰略論壇」透過國會外交鞏固台、日，國防部長東亞行穩固菲、越、星關係，再加上將中國視為主要敵人的印度，拜登政府則是重新回到多邊主義模式抗中。隨著美中對抗情勢加劇，美國拉盟邦來嚇阻中國「戰狼外交」、軍事威脅的戲碼，將會持續上演不停。