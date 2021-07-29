特企／富蘭克林：美國領先復甦 美股+科技「存基金」首選

大規模財政刺激以及疫苗覆蓋率提升促使經濟逐步解封，帶動美國經濟強勁復甦，穩健的基本面吸引資金大幅流入美國市場，根據路孚特理柏統計*，今年上半年美國註冊的共同基金及ETF吸引超過九千億美元資金淨流入，超過投資者投入全球其他地區基金的資金總和，今年以來史坦普500指數雖有震盪，但仍屢創新高，至7/27止累積漲幅達18%，優於MSCI世界指數及新興市場指數。





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富蘭克林證券投顧表示，今年夏季投資人揣測聯準會的政策行動以及通膨擔憂可能造成股市波動，然而，在穩健的基本面支持下看好美股中長期多頭格局不變，股市回檔應視為進場機會，建議已進場者續抱，空手者可趁震盪時分批加碼+定期定額策略，將美股基金納入投資組合作為核心標的，單一產業方面，數位轉型需求加速帶動科技產業具長線成長潛力，建議積極型投資人可伺機進場布局。





富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾認為，近期通膨上升無礙美國經濟復甦趨勢，預期直到2022年美國經濟可望以高於趨勢的速度增長。隨著美國股市評價已接近公平價值，預期投資人焦點將重新回到企業的品質及獲利的可持續性，看好五大創新主題及四大新興趨勢，五大創新主題包括數位轉型、金融科技和支付、醫療創新、雲端運算以及5G，四大新興趨勢包括消費者喜好轉變、新興醫療、供應鏈重回美國以及去城市化帶來的投資機會。富蘭克林坦伯頓美國機會基金致力於挖掘成長速度快於整體市場且成長性持久的高品質企業進行投資，現階段產業布局以科技類股佔比超過四成最高，其次為醫療類股，配置比重約16%(截至2021年6月底)。





富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，新冠疫情加速數位轉型機會才剛剛開始，看好數位轉型隨著世界進一步重新開放將持續擴大，未來數年將強勁增長，科技產業提供參與數位轉型主題的結構機會。科技產業的品質持續提升，越來越多的公司擁有數據護城河、平台商業模式、不斷增加的經常性收入來源、強勁的資產負債表和利潤率，持續看好科技股投資前景。強納森．柯堤斯表示，可從數位轉型趨勢受益的個股為基金的核心配置，而隨著疫苗積極部署，企業信心提升下看好企業將增加科技投資，近期也在科技產業中較為週期性的領域尋找機會。





除了科技股之外，醫療類股亦兼具創新及成長特質，富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾認為，全球對醫療保健的結構需求強勁，人口結構以及不斷上升的中產階級對於更好療法的需求將支持醫療產業，輔以醫療類股評價被低估，醫療類股具豐沛的投資機會。



