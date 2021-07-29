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奧運／八村壘空砍34分日本2連敗　Doncic率隊2連勝

▲「歐洲金童」Luka Doncic次戰對上日本繳出全隊最高25分，率斯洛維尼亞二連勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲「歐洲金童」Luka Doncic次戰對上日本繳出全隊最高25分，率斯洛維尼亞二連勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-29 14:56:30

2020東京奧運，由NBA獨行俠球星「歐洲金童」Luka Doncic領軍的斯洛維尼亞，今(29)日對上東道主日本，儘管日本「混血天才」八村壘轟下全場最高34分，但苦無隊友支援，最終斯洛維尼亞以116:81或勝，Doncic繳出全隊最高25分。

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本屆奧運男籃共有12國挺進到東京賽場，分為3組，斯洛維尼亞、日本、阿根廷以及西班牙分在C組，斯洛維尼亞首戰以118:100大勝阿根廷，日本首戰則以77:88不敵奪金熱門西班牙。

斯洛維尼亞全場沒給日本任何機會，首節取得29:23領先，次節持續加壓，上半場打完以53:41領先，Doncic半場繳出15分5助攻4籃板，而同樣是NBA新生代球星八村壘也有17分。

易籃後，斯洛維尼亞沒有放鬆，繼續擴大領先，最終以35分之差大勝日本，Doncic出賽26分鐘，繳出25分7籃板7助攻，全隊5人得分上雙，目前小組賽2戰全勝幾乎篤定晉級

日本方面，僅有八村壘猛攻，上場37分鐘，飆出全場最高34分，外帶7籃板3助攻，其餘僅NBA暴龍隊渡邊雄太攻下次高17分7籃板，替補後衛比江島慎挹注10分3籃板。

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