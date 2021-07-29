奧運／八村壘空砍34分日本2連敗　Doncic率隊2連勝

獨行俠球星「歐洲金童」Luka Doncic領軍的斯洛維尼亞，今(29)日對上東道主日本，儘管日本「混血天才」八村壘

Doncic繳出全隊最高25分。

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Doncic半場繳出15分5助攻4籃板，而同樣是NBA新生代球星八村壘也有17分。

Doncic出賽26分鐘，繳出25分7籃板7助攻，全隊5人得分上雙，目前小組賽2戰全勝幾乎篤定晉級