陳零九體能回不去！無法與人群相處　恐需吃抗憂鬱藥

歌手陳零九在6月初時宣布確診，由救護車送往防疫旅館進行隔離，經過13天後順利康復回到家中，之後陸續開了直播與粉絲分享身體狀況，提到運動一下就會喘，以及患上恐慌症。而他於今（29）日首度面對媒體，談到身體狀況，他提到自己自律神經失調，醫生建議他服用抗憂鬱症藥物。

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談到身體狀況，陳零九表示還好，「我有去身心科看診，昨天去做了自律神經的檢查，檢查出來交感神經過於亢奮、副交感神經比較弱，這樣的狀況會讓體能被消耗。」被問到是不是在染疫之前就有類似症狀，他表示可能之前就有，推測也許是之前累積下來，然後染疫成了爆發點，「我進去（防疫旅館）的時候，心理壓力很大，還有輿論都嚴重影響心情。」

▲▼陳零九提到昨天去身心科看診。（圖／滾石唱片提供）

陳零九也透露，昨天又有了一個壓力來源，因為交感神經亢奮，經過醫生診斷後，建議他服用抗憂鬱症的藥物，「會讓我比較平靜，我還在猶豫（要不要服用）。」

由於身體狀態不穩定，連帶影響到工作，陳零九描述先前錄製「狼人殺」的時候，就發現因為交感神經亢奮，導致自己的感官被放大，心跳超快，只好與經紀人協調暫時不要安排會情緒激動的工作，也盡量把工作量減量，「我現在不太能跟人群相處，除了體能無法，心態上也不行，只能直播或是從事靜態一點的工作。」而他現在會靠著下午去散步、晚上冥想與靜坐作為放鬆的方式，生活作息比起過去養生許多，飲食上也變得清淡了。