陳零九體能回不去！無法與人群相處　恐需吃抗憂鬱藥

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳零九也透露，昨天又有了一個壓力來源，因為交感神經亢奮，經過醫生診斷後，建議他服用抗憂鬱症的藥物，「會讓我比較平靜，我還在猶豫（要不要服用）。」
由於身體狀態不穩定，連帶影響到工作，陳零九描述先前錄製「狼人殺」的時候，就發現因為交感神經亢奮，導致自己的感官被放大，心跳超快，只好與經紀人協調暫時不要安排會情緒激動的工作，也盡量把工作量減量，「我現在不太能跟人群相處，除了體能無法，心態上也不行，只能直播或是從事靜態一點的工作。」而他現在會靠著下午去散步、晚上冥想與靜坐作為放鬆的方式，生活作息比起過去養生許多，飲食上也變得清淡了。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995