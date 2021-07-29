林昀儒對決球王太刺激！男「狂忍不看」真相被推：我也是
桌球強將林昀儒今（29）日進行桌球男單4強賽事，對戰世界排名第一的中國大陸球王樊振東，最終以3:4可惜落敗，但兩人精采的表現，也讓球迷們十分敬佩。不過，就有一名網友指出，林昀儒對戰時卻想忍住不看，原因曝光後，立馬引起一票鄉民認同直喊「我也是！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-29 16:14:25｜2021-07-29 16:47:59
原PO於PTT八卦板上發文，崩潰表示「我發現我不看，桌球台灣就得分，我看了就開始失分，我是不是有超能力」。他還透露，自己只是瞄了一眼電視，結果馬上失分，讓他焦慮詢問「我該看還是不看，在線等..有沒有八卦？不要噓我喔，這樣我會忍不住想看」。
貼文一曝光，立馬引起不少人熱議，「先去睡個覺，拜託」、「去外面走走，記得戴口罩」、「拜託你先去洗洗睡」、「拿塊布矇上眼謝謝」、「這場沒什麼好看的很無聊，去睡覺吧」、「觀戰死神==」、「出去，現在」。
也有鄉民坦承「我也是，害我坐在電視機前卻一直狂滑手機」、「+1，剛偷看一下第三盤就噴了，乾脆不看」、「跟我一樣，股票買就跌停，賣就漲停」、「所以我不敢看」；但仍有網友認為想太多，「去看吧，你沒那麼厲害。比賽好看就是要看」。
桌球「天才少年」林昀儒對上中國大陸世界球王樊振東，奮力對戰7局，雙方表現都十分出色，膠著的賽況也讓守在電視機前的觀眾緊張不已，雖然林昀儒最終可惜落敗，但仍有機會爭奪銅牌。（編輯：陳雅雲）