COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

「小林同學」林昀儒很棒了！徐展元讚嘆：我們19歲在幹嘛

▲台灣桌球好手林昀儒在東京奧運男單四強戰出賽世界球王樊振東，最終以3比4惜敗。（示意圖／體育署提供）
▲台灣桌球好手林昀儒在東京奧運男單四強戰出賽世界球王樊振東，最終以3比4惜敗。（示意圖／體育署提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-29 16:35:02｜2021-07-29 16:51:27

台灣桌球天才少年「小林同學」林昀儒，今（29）日在東京奧運男單四強戰出賽中國大陸球王樊振東，兩人展開激戰，林昀儒曾經距離晉級只有1、2分的差距，但最後仍以局數3:4惜敗。比賽的相關討論在網路全面洗板，知名體育主播徐展元直呼林昀儒「已經很棒了！」強調他才只有19歲，「我們19歲在幹嘛啊？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
林昀儒雖然不敵樊振東，但兩人在比賽過程中有來有往，激戰程度完全足以比擬金牌戰，比賽結束後不僅台灣網友直呼可惜，中國網友對於樊振東險勝的相關討論也直衝微博話題熱搜第一。

▲林昀儒今（29）日出戰男單四強，對上世界第一中國選手樊振東，雙方激戰到第七局，可惜林昀儒以3：4落敗。（圖/美聯社/達志影像）
▲林昀儒今（29）日出戰男單四強，對上世界第一中國選手樊振東，雙方激戰到第七局，可惜林昀儒以3：4落敗。（圖/美聯社/達志影像）
對此，體育主播徐展元也在臉書發文表示，「世界排名第六的「小林同學」林昀儒(19歲宜蘭員山人)，落入明天的銅牌戰，請大家幫他加油，他還有機會拿下台灣桌球史上奧運男單的首面獎牌」。

徐展元強調，「林昀儒此役的表現已經相當相當令人動容了，第6局韌性十足，後來居上演出逆轉勝，追平局數，第7局還化解對方兩個賽末點！能將球王逼到如此絕境！真的很棒、很棒了！而且林昀儒才是個19歲的小孩啊！想想我們19歲在幹嘛啊？」

讚嘆的網友們也紛紛在底下留言回覆說，「就整體比分來說雙方不分勝負，小林同學超強」、「才19歲呀，這個心理素質真的太強大了」、「沒有心臟的19歲男孩」、「前途不可限量了」、「我19歲還在媽媽渣摳（10元）！小林好棒」。（編輯：倪浩軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
64.96%35.04%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
71.81%28.19%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
31.57%68.43%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
82.82%17.18%
2021-07-26-2021-07-29
這次奧運台灣達成的新里程碑中，哪個最讓你感動？

這次奧運台灣達成的新里程碑中，哪個最讓你感動？

繼續作答
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀