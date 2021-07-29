「小林同學」林昀儒很棒了！徐展元讚嘆：我們19歲在幹嘛
台灣桌球天才少年「小林同學」林昀儒，今（29）日在東京奧運男單四強戰出賽中國大陸球王樊振東，兩人展開激戰，林昀儒曾經距離晉級只有1、2分的差距，但最後仍以局數3:4惜敗。比賽的相關討論在網路全面洗板，知名體育主播徐展元直呼林昀儒「已經很棒了！」強調他才只有19歲，「我們19歲在幹嘛啊？」
編輯中心/綜合報導
2021-07-29 16:35:02｜2021-07-29 16:51:27
林昀儒雖然不敵樊振東，但兩人在比賽過程中有來有往，激戰程度完全足以比擬金牌戰，比賽結束後不僅台灣網友直呼可惜，中國網友對於樊振東險勝的相關討論也直衝微博話題熱搜第一。
對此，體育主播徐展元也在臉書發文表示，「世界排名第六的「小林同學」林昀儒(19歲宜蘭員山人)，落入明天的銅牌戰，請大家幫他加油，他還有機會拿下台灣桌球史上奧運男單的首面獎牌」。
徐展元強調，「林昀儒此役的表現已經相當相當令人動容了，第6局韌性十足，後來居上演出逆轉勝，追平局數，第7局還化解對方兩個賽末點！能將球王逼到如此絕境！真的很棒、很棒了！而且林昀儒才是個19歲的小孩啊！想想我們19歲在幹嘛啊？」
讚嘆的網友們也紛紛在底下留言回覆說，「就整體比分來說雙方不分勝負，小林同學超強」、「才19歲呀，這個心理素質真的太強大了」、「沒有心臟的19歲男孩」、「前途不可限量了」、「我19歲還在媽媽渣摳（10元）！小林好棒」。（編輯：倪浩軒）