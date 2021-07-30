女星懷念過世父親　無奈吐「空洞感濃烈」

嚴正嵐將推出《都怪那一眼》、《Hello》2首歌的EP，《Hello》是嚴正嵐為已逝父親創作的歌，「因為爸爸一直很希望我寫一首台語歌，但他沒有辦法再聽到，讓我有些感傷。」所以在去年某個夏夜，正嵐彈著吉他創作，唱出：「Hello hello 你會聽到嗎？」之後竟然流暢地把整首歌寫完了。

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嚴正嵐首張專輯《告白》裡，有一首寫給父親的歌叫《花朵》，被問到《Hello》是否為《花朵》的續篇、配唱時有哭嗎？嚴正嵐說：「對我來說這兩首歌都是在很赤裸、並且巨大的寂靜之下所寫出的歌曲，寫《花朵》時，我父親才剛過世，所以空洞感比較濃烈。」她提到，這次唱《Hello》沒有哭，只是很認真地對待，「視角不再是只有自己和父親，更多是希望可以讓和我同樣感到思念的大家，有份陪伴及溫暖，我相信巨大的想念也能成為一份祝福。」

▲▼嚴正嵐趁居家防疫期間練身體。（圖／海蝶音樂提供）

此外，嚴正嵐日前當起一日保姆，陪哥哥、媽媽去打疫苗，「他們目前反應就是身體痠痛，很疲勞。」她悉心照顧家人，也提到：「我自己有預約，但還沒有排到。」她也被問到當疫情退散日後回想到時，會如何定義三級警戒的這段日子？她表示當《愛的混混》拍到如火如荼時，有幻想放一個理所當然的長假，「但沒想到一殺青疫情就變嚴重，當時是真的恐慌、很擔心。」