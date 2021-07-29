影／主子抱抱會先「高舉小手」 網讚：都是別人家的貓！
看到這樣怎能不立刻抱緊處理！住在新北市蘆洲地區的網友Jessie Chen養了一隻可愛的英國長毛貓「Dobby兜比」，這天牠為了向把拔討抱抱，竟然站起來「高舉小手」，彷彿在對把拔說：「把拔工作完可以抱抱我嗎？」網友看了全都大喊：「融化了！」。
文/寵毛網
2021-07-29 20:00:00
Jessie受訪時表示兜比目前五個多月大，身為小男生的牠平時非常調皮又好動，喜歡在家裡跑酷，也愛用手撈碗裡的飼料或水，一邊追逐一邊吃，因此常常將飼料與水灑滿地。不奔跑的時候熱衷看電視，為了討零食學會擊掌，「出頭」相當多。不過兜比也很貼心，某次牠上吐下瀉罹患腸胃炎，讓第一次養貓的Jessie擔心到一邊哭一邊找相關資訊，兜比看見馬麻替自己著急，竟然走到床邊對著她喵喵叫，彷彿在跟她說：「馬麻我沒事，不要哭」，讓她永遠記得兜比那時候的表情。 兜比雖然調皮愛玩，卻是非常會撒嬌的孩子。在牠大約三個多月大時，某天Jessie正在打電腦，回頭發現牠站在椅子旁盯著自己，Jessie將手伸過去，牠竟然把手舉高高討抱抱，原本Jessie以為是偶然，後來請先生嘗試，發現兜比真的會舉手討抱，尤其在牠剛睡醒或是無聊時特別愛這樣做！ 後來怕兜比無聊，也想讓牠有伴一起長大，Jessie又養了一隻波斯貓弟弟「Woody」，兜比自從看見牠就變成小弟控，每天跟好脾氣的弟弟膩在一起，上廁所還會互相等對方，可惜Woody目前還不會像哥哥一樣會伸手討抱抱！網友看了兜比影片都忍不住表示：「好羨慕，都是別人家的貓，我家的都不敢這樣奢望」、「伸手手也太可愛了」、「羨慕死了，已融化」現在快來看看兜比是怎麼討抱抱的吧！（編輯：陳珮瑜）