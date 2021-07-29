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肯尼NOW星球／東奧男籃熱戰正夯　李家瑞賭「這隊」奪金

▲李家瑞的籃球路並不順遂，甚至還一度放棄自己最愛的籃球。（圖／劉俊佑 攝）
▲李家瑞的籃球路並不順遂，甚至還一度放棄自己最愛的籃球。（圖／劉俊佑 攝）

運動中心/綜合報導

2021-07-29 20:00:11

籃球迷照過來！雖然現在正值奧運期間，但《肯尼NOW星球》仍照常播出，本周特別來賓是新竹街口攻城獅的前鋒李家瑞，究竟肯尼哥會從家瑞身上挖出哪些有趣的故事呢？快跟著我們的腳步一起看下去吧。

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東京奧運男籃項目熱戰正夯，幾乎各個國家都有NBA球星參戰，地主國日本也不例外，目前效力巫師隊的「混血天才」八村壘和多倫多暴龍的渡邊雄太都返國為日本隊爭取榮譽。提到渡邊雄太，很多人可能沒印象，李家瑞曾在2012年的亞青男籃戰場上和渡邊雄太交手，他的表現完全可以跟渡邊抗衡，李家瑞在節目中回憶此事，他說：「當時日本隊身材最突出的就是渡邊，他也打得還不錯，本來中華隊領先，但在讀秒階段被投進一顆逆轉三分球輸掉比賽」，肯尼哥接著問，那場比賽他自己表現如何？李家瑞謙虛地說：「沒有特別突出，普普通通，跟日本隊打很累」。

受到疫情影響，P聯盟（P. LEAGUE+）總冠軍賽是由裁定的方式結束，因此上次跟高國豪的「賭注」不成立，沒吃到小火鍋的肯尼哥當然不放過這難得的機會，跟家瑞來賭一下這次東京奧運男籃的金牌得主會是誰，李家瑞覺得是西班牙，肯尼哥則是看好澳洲奪冠，至於為何不看好美國？李家瑞表示：「看完第一場美國對法國的比賽後，我覺得美國有點危險」。

話題回到家瑞身上，身為台灣籃壇少數的「高中跳級生」，李家瑞覺得非常辛苦，常常被學長「教育」，他印象中過去在金酒時常常被鄧安誠「狠狠地教訓一頓」，不過李家瑞也從學長身上學到不少東西，肯尼哥認為：「相較於棒球，籃球的高中跳級生會比較吃虧，因為籃球比較需要身體對抗」。

李家瑞曾經有一段時間離開球場，他離開球場後都在做什麼呢？為何他會想要放棄自己最喜歡的籃球呢？7/29（四）晚上十點，喜歡李家瑞的球迷朋友看完奧運，請準時收看或收聽《肯尼NOW星球》喔！（編輯：吳忠育）

 

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