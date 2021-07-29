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網路投保兩樣情　上半年壽險大衰退產險年增3成

▲網路投保兩樣情，金管會公布產壽險業網路投保最新業績，上半年壽險大衰退產險年增3成。(示意圖／NOWnews資料照)
▲網路投保兩樣情，金管會公布產壽險業網路投保最新業績，上半年壽險大衰退產險年增3成。(示意圖／NOWnews資料照)

中央社

2021-07-29 21:09:56

（中央社記者謝方娪台北29日電）金管會公布產壽險業網路投保最新業績，由於利變年金險買氣退燒，上半年壽險網路投保新契約保費年減逾4成，產險則受惠疫苗險熱賣，助攻產險新契約保費年增破3成。

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據金管會統計，整體產壽險業上半年新契約保費收入共達新台幣13.47億元，年增5.1%，不過仔細一看，產壽險業績兩樣情，壽險業新契約保費收入2.97億元，相比去年同期大幅縮水41%，產險業新契約保費收入10.5億元，反而年增34.8%。

從投保件數來看，上半年整體產壽險業總件數達124萬9495件，年增26.3%，其中壽險上半年件數僅5萬9279件，年減34.7%，產險119萬216件，年增32.4%。

隨本土疫情在上半年升溫，產險販售的防疫險、疫苗險熱度居高不下，帶動產險新契約保費收入豐碩入袋，也讓網路投保熱賣險種重新洗牌。金管會揭露，以新契約保費收入來看，上半年產險最熱賣險種前3名依序為汽車險5.36億元、機車險3.89億元以及疫苗險0.47億元。

相比第1季前3名為汽車險、機車險及住火險，疫苗險投保件數在第2季明顯暴增，上半年合計達17萬9005件，也讓疫苗險一舉拿下產險業上半年新契約保費收入第3名。

雖然疫苗險較一般防疫險晚推出，承保件數相對一般防疫險少，但疫苗險在5月即開放網路投保，一般防疫險在本土疫情升溫後、6月才開放，因此上半年網路投保戰績中，疫苗險反而先躍入榜中。

檢視業者表現，上半年產險新契約保費收入最高為富邦產險，以4.62億元拿下冠軍，其次為新安東京海上產險2.03億元，第3名為明台產險0.99億元。

至於上半年壽險網路投保無論新契約保費或件數都大幅衰退，保險局副局長王麗惠表示，主要是受到低利率影響，利變年金險買氣退燒，第1季利變年金險新契約保費有達1.45億元，到第2季僅下滑至1.24億元。

不過，檢視壽險上半年新契約保費收入前3名險種，仍由利變年金險合計2.69億元拿下第1名，再來為定期壽險789萬元、旅平險767萬元。

上半年壽險新契約保費收入前3名業者，則由中壽0.8億元奪冠，富邦壽0.79億元緊咬，再來是國壽以0.54億元拿下第3名。（編輯：蘇志宗）1100729

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