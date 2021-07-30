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巷仔內／蔡政府低調推、國際助攻　中華隊變身台灣隊

▲此次東京奧運，不少外媒以「台灣隊」稱呼我國代表團，也讓台灣正名議題再度受到高度關注。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲此次東京奧運，不少外媒以「台灣隊」稱呼我國代表團，也讓台灣正名議題再度受到高度關注。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者黃宣尹／特稿

2021-07-30 10:00:00

東京奧運如火如荼進行中，我國國際處境特殊，進而造成國人因意識形態分為「台灣隊」與「中華隊」支持者，甚至出現在選手的網路社群下留言論戰之特殊狀況。蔡政府自2016年執政後，在官方場合擁抱「中華民國台灣」的最大公約數，而在社群、輿論、活動等非官方性質的表述上多以「台灣」為主，這讓各項民調中認同「台灣」的國人屢創新高。儘管台灣的正名之路充滿荊棘且漫長，也有不同討論，不過，在東奧期間喊出「台灣隊」是再自然不過的事，這也是台灣正名具體實踐的一小步。

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遲到了一年，2020東京奧運開幕式於7月23日登場。主辦國日本以日文五十音的順序，安排各國代表隊入場，我國「中華台北」選手則被安排在片假名順位「タ」進場，日本NHK主播更直接喊出「台湾です」（台灣）。不論「タ」指的是「台灣」（タイワン）還是「台北」（タイペイ），都已在國內掀起關於台灣正名的熱議。

我國長年來國際處境特殊，對於名稱的主張始終有「台灣」、「中華民國」兩大派。過去，前者多半以強調本土的綠營支持者為主，後者多為現行憲法擁護者、或受大中國教育成長的藍營支持者，更有部分中間選民，隨著政黨執政表現、國際社會風向而在兩派間游移。

此相關議題自2008年民進黨政府推動台灣入聯公投、國民黨推動返聯公投雙雙未達50%投票門檻失敗後，就被2008年上台的馬英九政府擱置，如同被封印一般。不過因為馬8年執政的親中路線，衍伸出讓自身政權幾乎滅頂的太陽花學運，也同時讓台灣本土意識高漲。

2018年，前奧運國手紀政領銜提出東奧正名公投。該次公投投票與縣市長選舉一同舉行，執政的民進黨受到一例一休等爭議政策影響慘敗，連帶也讓與綠營相近主張的東奧正名公投以失敗收場。然而雖未通過，但東奧正名與其他未通過的案子相比，是同意比例最高，且不同意比例最低，且同意與不同意比例差距最小的。

▲民間團體宣布推動「2020東京奧運台灣正名公投」，希望將「中華台北」改名為「台灣」。（資料照／記者戴祺修攝）
▲2018年舉行的東京奧運台灣正名公投未過，確實讓台灣正名運動受到不小的打擊。（圖／資料照）
 

此次我國出征東京奧運，包含日本、澳洲、加拿大、韓國等諸多外媒，皆有別國際過去稱呼我國「中華台北」、「中華隊」，而改以「台灣隊」報導我國選手精彩表現，再加上我國近來防疫外交大有亮點，證明以「台灣」為名是可以走向世界的，這也激發台灣正名聲浪再起。

不只國際社會有所轉變，過往國人較習慣稱呼我國代表隊為「中華隊」，隨著總統蔡英文執政後，在官方稱呼上靠攏「中華民國台灣」，儘管也曾被抨擊兩面討好，卻不可否認這就是讓「台灣」被看見的最大公約數。

另在社群、輿論、活動等非官方性質的表述上，蔡政府就多直接以「台灣」為主。此次奧運期間，總統蔡英文、副總統賴清德的臉書、IG社群，都是以「台灣加油」、「台灣選手」做論述，沒有提及「中華」一詞，民進黨公職的臉書更幾乎一面倒大喊「台灣隊」，也很明顯可以發現，無論是公眾人物或是國人，此次講「台灣隊」的比例提高不少。

台灣隊議題其實也在運動圈裡發酵已久，我國棒球代表隊的球衣也已做出添加台灣意象的改變。過往台灣棒球隊出征國際皆身穿主場白底、客場藍底的CT（Chinese Taipei）球衣，2017年設計了跳脫國旗色彩的黑、白色台灣犬球衣，logo也從CT變成T，屢次在國際賽中受到好評。

▲近來國際賽，我國棒球代表隊多披上台灣犬戰袍，取代過往藍白紅為主色的中華隊球衣，圖為2021年最新版台灣犬球衣。（圖／翻攝自蔡其昌臉書）
▲近來國際賽，我國棒球代表隊多披上台灣犬戰袍，取代過往藍白紅為主色的中華隊球衣，圖為2021年最新版台灣犬球衣。（圖／翻攝自蔡其昌臉書）
 

「中華隊」、「Chinese Taipei」、「中華台北」等名詞，一再造成國際誤會台灣為中國領土，更讓台灣在國際上毫無辨識度，要推動國家正常化，對外以「台灣」為名是重要的一步。

當然，所有政策、立場的累積與尋求盟邦支持，都非一蹴可及，而且我國選手要在國際體壇上參賽，也不免受到一定程度的兩岸政治角力。不過，在世界各國對我友善的大氛圍下，已有更多人「看見台灣」，而我國選手在奧運賽場上奮戰時，身在台灣、認同這塊土地的國人，自然而然反射性喊出「台灣隊加油」，成了立刻就能實踐正名，也是把台灣推向國際舞台最好的方式。

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民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
100%0%
2021-07-30-2021-08-02

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
66.67%33.33%
2021-07-27-2021-07-30
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