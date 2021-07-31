被誤解的金馬影后！謝盈萱續攤《俗女2》求網友「別酸」

前年叫好叫座的電視劇《俗女養成記》，在粉絲眾所期待之下，續集8月榮耀回歸，女主角陳嘉玲告別失業失戀的窘境，選擇在故鄉台南重新出發，被視為大齡女子代表的女主角謝盈萱，以活靈活現演技，貼切表達許多女性的心聲，因而入圍金鐘獎女主角，這次演出續集壓力更大，預告裡她忍不住扁起嘴來，跟網友喊話

！

我是廣告 請繼續往下閱讀

拿到金馬獎，她受寵若驚，上台那一刻感謝評委肯定，她選擇不保留金馬獎座，留在製作人徐譽庭的「親愛的工作室」，卻沒法甩開金馬影后的頭銜，和隨之而來的標籤。

正面標籤，為她帶來更多戲劇邀約，負面標籤是質疑，有網友說「她永遠都是那一套表演模式，看膩了」、「因為有台灣優勢，才把金馬給她」，還有莫名的耍大牌傳聞。





《俗女2》預告，依舊看見她又跳舞又活潑，還和藍葦華組成「森玲CP」談戀愛，跟原班人馬這一票資深演員們互飆演技，還有新演員加入切磋，她形容這次續集像進入「魔鬼營」，挑戰表演極限的一個Workshop，「你們覺得我瘋了也罷」，希望觀眾看這齣戲時，不要帶著那個之前的印象來看這個戲，能用另外一個角度去欣賞 。





▲謝盈萱在劇場領域演戲10多年，被封為「劇場女神」，擅長外放形式的表現。（圖／謝盈萱臉書）

▲謝盈萱和《俗女養成記2》作者江鵝合照，惡搞髮型非常逗趣。（圖／謝盈萱臉書）

很多人誤解了影后，以為她只會演喜劇，演技浮誇。其實，表面上的歡樂，可能是包裹毒藥的蜜糖，喜劇包裝的可能是悲劇元素，況且就連喜劇也有不同層次，同樣的戲劇情節，每個演員呈現未必相同，必須透過他們的人生背景、對社會百態的觀察，再融合自身經驗表現輸出，對很多演員來說，讓別人哭容易，讓別人笑很難，讓人又哭又笑的《俗女》，因此更顯珍貴。





謝盈萱說，「我覺得一定有人會用俗女第一季，對我們有所期待，可是連喜劇的演法，我覺得大家都有不一樣的詮釋，請大家認真去看，我們不是在亂演耶，喜劇很難的耶，它是從悲劇演化出來的，所以才會又哭又笑、又哭又笑，懂不懂！」





《鄧一個人咖啡》在23日的直播中，邀請了《俗女養成記》編導嚴藝文及飾演阿嬤的演員楊麗音，跟鄧惠文醫師一起談談「俗女養成 女孩轉大人的心路歷程」。做自己，對女生來說並不容易，小時候要滿足父母期待，成年後想做自己，要懂得順從自己的心，對別人的要求說不，女人的叛逆期來得比男人晚啊！





▲謝盈萱成名後接受媒體採訪，仍選擇讓自己舒服的盤腿坐姿勢。（圖／謝盈萱臉書）

雖有金馬影后榮耀加持，對謝盈萱來說，「做自己」仍然是個挑戰，《俗女》的女主角是中年轉職，謝盈萱的舞台則從劇場，轉到電影、電視劇，和陳嘉玲有異曲同工之妙，她投入於表演，在細節上要求完美的習慣，也得重新適應新的工作環境，配合不同合作模式改變，尤其是外界對女演員的看法，在在都是挑戰，劇場觀眾多是文青，電視劇觀眾更廣大了，當然，酸民與惡意批評也都來了。





謝盈萱曾透露，在某一齣戲的預告之下，看到女演員表演的時候，觀眾會留言「她老了」，把重點放在年齡外貌，而非演技，讓她很不能理解，「她們在專業上做得好，這才是最重要的！」希望觀眾能對女演員們寬容些，把重點放在表演上，而不是外表年華老去、青春不再。





至今未婚的她，不但要對抗年齡的追逐，更因為演技絲絲入扣，被外界視為單身女性的代表人物，老是被問為何不結婚？就像坐在偵訊室裡，被刑警拿著探照燈審問一般。





▲藍葦華（左）、謝盈萱再組「森玲CP」。（圖／華視、CATCHPLAY提供）

單身，只是女人的一種選擇 ，結婚，未必在每個女性的人生計畫表上。





太陽摩羯座、月亮雙子座，讓謝盈萱個性有點矛盾，同時渴望愛、渴望自我，一個人看似很堅強，偶爾卻讓人很心疼。





一個單身女子的生活，自由與恐懼並存。而成長從不是件簡單的事，她透露一個人獨居的煩惱，開始有了「電鈴焦慮症」，即便很早就住在台北生活，卻因為小時候大人總用恐嚇的方式告訴我們，獨身女子在外的危險故事，在她心裡深植了恐懼，曾遇過瓦斯工人只是上門換瓦斯表，大叔汗流浹背的同時，她自己在內心裡演了一齣驚悚片，沒想到對方專業完成工作，態度和善，讓她的懼怕，被覆蓋了一層可信且被深深理解的溫度。





一個人的生活，顯得特別安靜，樓上的弟弟跳繩、鄰居的鋼琴聲，在隔音不太好的窗戶邊，響起住戶輕輕吹奏的口琴聲，所有外界吵雜喧嘩，她都完全接納並試著理解，就這樣聆聽著、觀察著，反而不覺得可怕，而是「我們正透過一堵堵的牆在彼此之間生活著」！





感受敏銳而不去厭惡、抗拒，讓一個演員收穫豐富，那些單身女子的孤單心聲、身邊的婆婆媽媽、大齡女子的言行舉止、穿著打扮，甚至是《俗女》導演嚴藝文為拍戲3個月沒回家，導致家裡被斷電，冰箱食物全部腐敗的可怕經驗，或者朋友端出分享的黑暗料理，都被謝盈萱好好保存在演員的腦海資料庫裡，某一天需要詮釋角色時，這些細節就能變成她所需的養分。





▲雖然外表堅強獨立，但謝盈萱和所有女孩一樣也喜歡看星座書籍。（圖／謝盈萱臉書）

對愛情依舊會心動，但成為一個成熟大人後，她不再那麼主動，學習遠觀欣賞別人的美好，未必要納為己有，喜歡小孩也可以領養。與自己相處、與媒體和突如其來的名氣相處，都需要花費很多力氣，何必強求一定要走入婚姻。





某種程度來看，謝盈萱真的就是陳嘉玲，對於愛情有期待有害怕，卻依然勇敢而不將就，只是在螢光幕前，她代表劇中人物說話，選擇釋放出較為外向、活潑的那一面，看起來有點瘋癲、有點無厘頭和誇張， 而私下沉靜的那一面，我們可以透過文字感受，無法一下就輕易揭開神祕面紗。





她得金馬獎的那天，有網友在影片下留言：「這就是金馬的真，就她最小咖，最低調，最像陪襯的，但是顆鑽石，評審還是得撿起來！」這顆剛發光的鑽石，還有無限多切面等待探索，絕對不是某些偏見所說的「她演的都那一套啊」能斷定，《俗女養成記2》光看預告就讓人笑到不行，更讓人拭目以待這位影后的表現，畢竟，喜劇真的很難演啊！



