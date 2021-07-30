奧運／不敵中國二姊 球王、一姊都出局日本只剩她能爭金
2020東京奧運，上屆里約奧運銅牌、日本一姊奧原希望今(30)日在女單16強面對中國二姊何冰嬌，最後被逼出6個賽末點，1個都沒能守住，最終以21:13、13:21、14:21遭逆轉吞敗，本屆至今日本球王、一姊都出局了。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-30 09:52:42
過去兩人10次交鋒，奧原取得8勝2負絕對優勢，今天也率先拿下首局，但何冰嬌不慌不忙扳回第2局，決勝第3局何冰嬌左右調動，讓奧原希望疲於奔命，關鍵壓線挑戰成功帶起氣勢，何冰嬌逼出6個賽末點，沒浪費任何一個就以21:14拿下勝利。
日前男單爆出本屆東奧羽球項目最大冷門，日本球王桃田賢斗在小組賽最後一戰，以15:21、19:21不敵世界第38韓國許侊熙，外界看好的奪金大熱門提前在小組賽出局，震驚各界。
儘管本屆東奧羽球5個項目中，日本4個單項都拿到滿額參賽權，但比到現在沒有一組人馬可以打進金牌戰，日本男單二哥常山幹太昨止步16強，兩組世界第1、3的女雙，以及唯一1組的混雙在8強出局，加上奧原希望今天輸球，全部希望都落到日本二姊山口茜身上。
山口茜目前世界排名第5，和我國球后戴資穎同樣分屬在女單籤表下半部，16強拍落韓國金佳恩，8強將對上世錦賽金牌印度名將辛度，要過關相當不簡單。