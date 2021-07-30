降級泳池不開放！民眾黨：應參考東奧讓選手恢復訓練

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高虹安指出，由於不能訓練、選拔，台南游泳隊準備棄賽在10月舉辦的全運會。教育部回覆的公文提到「於游泳池游泳時，因無法佩戴口罩，故現階段仍未開放室內外游泳池使用，至於學校內游泳團隊之學生選手訓練，在目前尚未開放游泳池使用前，仍得暫時以心肺、肌力等體能訓練內容為主，俾便後續開放後之訓練銜接。」
高虹安建議，指揮中心和教育部體育署可以參考正在舉辦的東京奧運的作法，在一定條件下，讓選手恢復泳池訓練。請政府找出兼顧防疫以及選手訓練的政策，讓選手們可回到泳池，進行賽前訓練和選拔，不要再用改成陸地上訓練這類的藉口，讓選手努力最終付諸東流。
立委蔡壁如指出，疫情是新興事務，所有人都在學習如何應對，可以參考世衛組織(WHO)、美國及英國CDC之報告與防疫規範，以及日本泳池做法。面對新的問題也會產生社會創新的機會，國內業者就參考國外經驗，做出了防水口罩，可方便教練在教學運用避免飛沫。民眾日常會使用次氯酸鈉消毒，游泳池內含氯消毒，至於上岸之後的防疫，可以多加討論。
立委邱臣遠表示，全台泳池業者自疫情三級警戒以來，停業至今，有些中南部縣市業者，更從四月初的缺水危機被迫停業以來不曾復工。邱臣遠呼籲，泳池產業主要靠「暑假旺季」營收維持生計。現在已經是七月底，暑假旺季只剩一個多月，若遲遲不在有條件的情況下適度開放，將放棄有機會展開復甦契機的旺季營收，將來淡季將的經營更為困難，勢必將迎來游泳產業雪崩潮，業者配合政府從四月缺水就犧牲到現在，至少指揮中心、教育部體育署都需要貼心一點，為業者思考未來。
台灣游泳池事業協會理事長黃正昌，舞動陽光總經理杜正忠等表示，目前WHO、美國及英國 CDC 報告都一致認為泳池在適當加氯及遵守防疫規定前提下，並不會傳染新冠肺炎病毒，疫情至今，未有任何泳池傳染新冠肺炎病毒報告。英國學者研究報告指出，1.5ppm泳池池水下新冠病毒在30秒內就會被完全殺滅。業者說，「整個泳池相當1~2ppm超稀釋消毒水。有哪種運動,可以邊運動，邊幫你全身消毒? 」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。