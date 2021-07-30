奧運／大坂直美、體操女王退出奧運　美國人不想看了

2020東京奧運如火如荼進行中，不過美媒指出在美國東奧的收視率正在下滑，其中原因是日本混血網球名將大坂直美出局，和美國「體操女王」Simone Biles因私人因素退賽有關，更引發贊助商想向轉播單位求償。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-30 11:06:25
大坂直美的父親為海地裔美國人，母親是日本人，3歲時隨家人移居美國佛州，2018、2020年拿下2座美網冠軍，更加深了美國人對她的喜愛，而手握19面世錦賽金牌、4面奧運金牌的體操天后Biles也以出色的實力成為美國寵兒。
不少美國人這次就是衝著這兩名選手，關注有13個小時時差的東奧，不過大坂直美在女單第三輪出局，賽後記者會坦言壓力相當大，落淚秒閃，Biles則在首輪跳馬落地失誤後，突然宣布退賽，並表示心理健康出現問題，退出剩餘所有賽事，引起軒然大波。
在美國負責轉播東奧的NBC電視台，收視率出現下滑，第一個周六夜觀看人數平均1590萬人，和同期2016年里約奧運相比少了32%，周日減少了36%，周一則最慘減少了46%。
美媒也指出，有鑑於這兩位美國運動明星的退出，收視率恐會持續下探，贊助商和NBC當初簽訂合約時有收視率保證條款，一旦低於某個程度，NBA就必須退還部分贊助費。