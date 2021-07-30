林昀儒銅牌戰對手多強？戰績曝光 曾擊敗中華隊的「他」
19歲的桌球天才林昀儒昨（29）日在男子單打四強賽中，與世界球王樊振東逼到絕境，儘管以3：4落敗，但此戰也讓林昀儒被世界看見，而今（30）日，小林將對上德國好手奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），但肯定有不少人好奇，奧恰洛夫的來頭為何，事實上，他是曾經打敗過桌球教父莊智淵的頂尖選手。
編輯中心/綜合報導
2021-07-30 11:11:33
2012年奧運，奧恰洛夫以4：2戰勝莊智淵拿下銅牌，當時讓台灣粉絲心碎，現年32歲奧恰洛夫，肩負了德國隊第一主力的重任，也成為歐洲最具實力及希望的首席球員，多次在國際賽事拿下獎項，包括在世界盃桌球賽男單項目共奪得一次冠軍及兩次季軍，2014年起幾乎稱霸所有的歐洲單打賽事。
而奧恰洛夫在過往與林昀儒的交手紀錄當中，兩人一共打了五場賽事，林昀儒贏了四場，不過在今年初WTT卡達站的賽事上，奧恰洛夫就使用小鳥發球破除了林昀儒反手擰的絕活，直接以4：1拿下比賽，顯示今天這場比賽誰輸誰贏都難定奪。
另外，奧恰洛夫與林昀儒其實是俄羅斯乒乓球聯賽、奧倫堡俄天然氣火炬隊隊友，兩人也有私交，對於今天強碰昔日隊友，林昀儒則回應「大家彼此間都會有互動，但場下是場下、場上是場上，該打就打」。而這歷史性的一戰備受台灣觀眾關注，如果小林能夠拿下銅牌，那麼也將成為台灣體壇第一個在同屆奧運奪得兩面獎牌的選手，是新的歷史一頁，請為桌球天才少年林昀儒大力加油！（編輯：張嘉哲）