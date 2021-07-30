蛋包飯任選口味！她好奇「喜歡包哪種飯」 老饕秒推經典
蛋包飯是一道由蛋皮包裹住白飯而形成的飯料理，不少老饕還會搭配許多醬汁，以此增添其風味，呈現出來的口感也相當豐富。對此，就有網友好奇，蛋包飯這道料理裡面包的飯，「大家會喜歡用哪種飯？」貼文一出，也引起熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-30 11:40:57
原PO在《PTT》表示，如果是自己煮蛋包飯，裡面包的飯就能夠有很多選擇，例如白飯、各種炒飯、紫米飯等，而外面賣的蛋包飯，幾乎都是白飯跟茄汁炒飯，似乎還有胡椒炒飯、三色豆炒飯等特殊的口味。
原PO也提到，自己最喜歡吃的蛋包飯，是包茄汁炒飯的，但她有吃過很淡的茄汁炒飯，茄汁幾乎沒有任何味道，所以要求茄汁要特別濃的，最後也好奇問「蛋包飯裡面包的飯，大家會喜歡包哪種飯？」
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「我家附近的蛋包飯可以炒咖哩、墨西哥、韓式…好多口味都好吃」、「喜歡白飯吧」、「我也喜歡純白飯就好」、「醬油炒飯，番茄醬我不行」、「日式店家通常會有薑黃飯吧」、「茄汁啊，外面再擠一堆番茄醬，超讚」、「糯米飯加甜辣醬」、「茄汁炒飯或拌了番茄醬的白飯」。
其中最多人點名的是「番茄炒飯」，「日本料理店的蛋包飯超好吃，裡面番茄炒飯一定要炒洋蔥跟肉絲」、「喜歡番茄醬炒過的」、「只接受番茄醬炒飯，要有肉的那種，超好吃」、「當然是番茄炒飯，不用懷疑吧」、「番茄醬炒飯！」、「拌番茄醬的白飯、炒飯，這兩種都超搭的」。（編輯：許智超）