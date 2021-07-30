林昀儒「快問快答影片」被翻出！網全暈：小林同學太可愛
東奧桌球賽事由我國19歲「天才少年」林昀儒昨（29）日對上世界第一中國大陸「世界球王」樊振東，雙方激戰程度讓全台民眾看得捏把冷汗，即使最後林昀儒以3：4敗陣，仍還有爭奪銅牌機會，可說是雖敗猶榮，賽後人氣水漲船高。對此，有網友翻出1年前林昀儒玩「快問快答」的影片，幽默反應再度圈粉無數。
編輯中心/綜合報導
2021-07-30 12:01:01｜2021-07-30 12:38:48
本場四強賽林昀儒可謂打出史詩級一戰，在奧運賽事利用拿手「反手擰」的實力也讓比賽稱得上是勢均力敵，就連樊振東在賽後也佩服直言「這就是他的打法特點，非常有壓力、威脅，他發揮非常好，展現很高的水準」，坦言拿下這場比賽有點艱辛，給予林昀儒極高的評價。
此外，有網友翻出林昀儒1年前擔任保險公司品牌代言人時，和小編玩「快問快答」的趣味影片，小編詢問「桌球界的偶像？」林昀儒笑說「都是我的偶像」；小編又問「桌球必殺技是什麼？」他說「什麼都是」；小編再問「把你最強的武器說出來」，他猶豫一下回應「這應該不是問我，要問對手」；最後詢問「遇過最難纏的對手？」他又說「每個都很難纏」。
除了有關桌球的問題，小編還提問「印度是個怎麼樣的地方？」林昀儒逗趣的說「呵呵，都是印度人的地方」，讓小編驚訝直呼「噢！你很會」，並追問「印度女生漂亮嗎？」他笑說「不知道，可能都包起來，沒有啦！我也不知道」，一連串問答讓小編萬萬沒想到，平時相當寡言，甚至被封為「桌球界的沉默王牌」的林昀儒，在影片中意外展現幽默的一面，反差極大。
林昀儒在東京奧運拿下銅牌之後，影片也隨即被翻出爆紅，許多粉絲看完紛紛留言表示「天哪也太可愛了吧！他居然這樣回答好可愛」、「太可愛了，台上台下判若兩人」、「這個回答哈哈哈，小林真的有夠可愛」、「好可愛！憨憨的，但是打球沉默殺手這個反差」、「他真的巨可愛，超級無敵喜歡他」。（編輯：賴詠璿）