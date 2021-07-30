首批EMU3000城際列車抵台！助花東增4成載客量

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台鐵共計購買50列EMU3000列車，其中3列估計在年底完成測試上線，明年春節疏運前再投入2列營運，3月及6月再分別投入2列及4列，共計11列優先投入東部幹線，可以提升花東地區14%運能，後續再逐步擴及環島路網，讓各地區旅客皆可搭乘。未來2年50列全數加入後，就可以汰換既有舊式的車款，並提升整體城際列車運能達40%。
王國材表示，過去受限東部的地形，東部幹線的曲率半徑不足，邊坡環境也不佳，因此購買傾斜式列車來克服，但交通部未來將進行二十多處的截彎取直工程，讓「車子好，路也好」，這就是不再購買傾斜式列車的原因。
EMU3000型城際列車採用12輛編組配置，538個座位數，可提供比傾斜式列車多40%的運能；新型車輛提升列車控制管理系統（TCMS）即時監控全車狀況及車廂溫度，最先進牽引整流器(SiC模組)，提昇能源使用率及設備妥善率；緊急對講機可以直接與車長通話，三合一按鈕處理緊急突發狀況，整體車輛提供更安全更節能的。
台鐵試車小組將會同立約商株式會社日立製作所及台灣德國萊茵技術監護顧問股份有限公司第三方獨立認證與驗證(IV＆V)公司等相關單位，密集進行各項交車測試，，待測試項目完成並取得IV＆V認證，即可投入營運。
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