國立大學校長交接　清大教務長焦傳金轉任科博館館長

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國立澎湖科技大學新任校長黃有評為美國德州理工大學電機工程學系博士，曾任國立臺北科技大學主任秘書、大同大學總務長、電機資訊學院院長、資訊工程學系系主任、大葉大學資訊工程學系系主任、電子計算機中心主任。
國立台北護理健康大學新任校長吳淑芳為澳洲昆士蘭科技大學護理研究所博士，曾任國立臺北護理健康大學副校長、研究發展處研發長、高齡健康照護學系系主任。
國立台灣體育運動大學新任校長許光麃為國立臺灣師範大學教育學博士，曾任國立臺灣體育運動大學運動教育學院院長、教務長、體育學系系主任及體育研究所所長。
國立高雄餐旅大學新任校長陳敦基為國立臺灣大學土木研究所交通組博士，曾任國立高雄餐旅大學副校長、國立臺灣師範大學管理學院院長、淡江大學管理學院院長、運輸管理學系系主任。
國立自然科學博物館新任館長焦傳金為美國馬利蘭大學生物科學系博士，曾任國立清華大學教務長、副教務長、分子醫學研究所所長、系統神經科學研究所所長、招生策略中心主任、教學發展中心主任。
此外，教育部表示，國立台北大學校長李承嘉、國立台北藝術大學校長陳愷璜及國立台東專科學校校長王俊勝等3位續任校長，也將於典禮中一併致送聘書。另典禮中，教育部也致贈紀念品給卸任（代理）校（館）長，包括國立虎尾科技大學校長覺文郁、國立澎湖科技大學校長翁進坪、國立台北護理健康大學校長謝楠楨、國立台灣體育運動大學校長林華韋、國立高雄餐旅大學代理校長楊政樺，以及國立自然科學博物館代理館長黃文山，以表達感謝。
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