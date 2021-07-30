奧運／頭號種子陳雨菲拍落韓國天才少女 4強對決同胞
2020東京奧運，女單頭號種子、中國一姊陳雨菲今(30)日出戰8強用了64分鐘，以21:18、21:19擊敗世界第6、韓國「天才少女」安洗瑩挺進4強，接下來將對上同胞好手何冰嬌。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-30 14:54:04
陳雨菲和戴資穎是前兩種子因此小組賽晉級後，16強輪空直接挺進8強，而安洗瑩目前世界排名第6是現任韓國一姊，她在小組賽連過2關，並在16強直落二力退泰國女將布莎南（Busanan Ongbamrungphan）挺進8強。
雙方過去4次交手，陳雨菲全勝，不過近2次對壘都鏖戰到3局，今天戰況依舊激烈，儘管陳雨菲先拿到11:6領先，但安洗瑩一路追趕17:17平手，陳雨菲經驗更豐富，把握機會連拿3分，以21:18收下首局。
次局，安洗瑩一開始搶下3:8領先，但陳雨菲很快調整失誤，追到10:11，可安洗瑩在15:18領先時扭傷腳，不得不請求傷停治療，回到場上仍無法發揮最佳狀態，最終讓陳雨菲以21:18帶走勝利。
稍早何冰嬌和日本一姊奧原希望拚戰75分鐘，最終逆轉獲勝，因此女單4強將上演中國內戰，生涯國際賽對戰，何冰嬌以4勝2負占優，不過近2次對決都是陳雨菲勝出。