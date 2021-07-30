T1／新北中信特攻正式宣布成軍　總教練曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
中信特攻聘請現任臺北市立大學籃球隊總教練李逸驊（原名：李雲光）執掌兵符，李逸驊球員時期球風剽悍，防守能力出眾，轉戰教練領域也備受肯定，2001年成為中華隊史上最年輕總教練，執掌國家隊兵符近7年，曾率領中華隊勇奪2005年東亞運金牌，並擔任SBL超級籃球聯賽裕隆籃球隊教練，助隊打造三連霸王朝。儘管李逸驊近年執教戰場以UBA大專籃球聯賽為主，但領軍功力仍不容小覷，中信特攻將倚重其豐富資歷，打造強悍球風與堅強戰力。
新北中信特攻籃球隊總經理由張樹人擔任，張樹人曾任緯來體育台主播，自美國約翰霍普金斯大學學成返臺後，專攻運動行銷領域，曾參與中信兄弟職棒隊行銷操作，亦曾負責NBA臺灣賽、WBC世界棒球經典賽等公關行銷事宜。張樹人在運動行銷產業累積全方位經驗，秉持不設限的心態，目標組建出年輕、活力充沛、且具未來性的隊伍，以團結一心姿態，在T1戰場殺出重圍。
中信特攻LOGO隊徽的設計理念，運用年輕族群喜愛的二次元動漫風格，將「特攻」打造成充滿未來感的金屬機械造型，透過籃球紋路面罩及配戴耳機裝備，呈現特攻注重互助溝通、協力合作的團隊意涵，而DEA下緣的星型徽章，則象徵特攻的正義形象。隊徽整體採用藍、黃兩種顏色為主調，代表忠誠與光明兼具，並傳達出年輕世代充滿希望及無限可能。
中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒堅定宣示創隊初衷，盼打造一支具活力、有朝氣，且致力反毒的職業球隊。辜仲諒董事長說：「年輕族群毒品問題相當嚴重，希望透過新北中信特攻籃球隊(簡稱「中信特攻」)成立，把反毒宣導的觸角深入年輕族群，傳遞給臺灣社會更多正面能量，善盡企業社會責任，這是我給中信特攻隊的最大任務與期許。」
中信特攻將採用美國緝毒局(Drug Enforcement Administration)簡稱「DEA」作為英文隊名，象徵中國信託對反毒的堅定信念，也期待籃球隊以身作則扛起挑戰，成為青少年族群的表率。