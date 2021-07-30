韓國單日確診連24天破千　大賣場百貨採實名制

我是廣告 請繼續往下閱讀
29日新增的1662例社區感染案例中，首都圈占比回升至67%，非首都圈則占33%。當局指出，非首都圈患者數仍持續增加，將再研議是否追加措施，但暫時不會將全國社交距離規範等級都提升至第4階段。
韓國首都圈自12日起實施最高等級的第4階段社交距離規範，限制下午6時前最多4人、6時後最多2人聚會，店家營業時間最晚至晚上10時，全面禁止集會活動，體育競賽也採無觀眾方式進行。
非首都圈也在預防民眾離開首都圈以規避限制的考量下，全面實施第3階段社交距離規範，限制最多4人聚會。
此外，原先採取內部店家自行登記出入名簿的百貨公司及大型賣場近期持續發生群聚感染事件，接觸人員調查不易，因此從今天起實施實名制，所有出入人員都必須進行實名登記。
韓國近一週單日平均新增1521.3例確診，較前一週增加逾80例。首都圈日均確診數略減狀況下，非首都圈確診數反而大幅上升，顯示疫情快速向全國擴散。
韓國政府目標在11月底前達成群體免疫，在與新一波疫情奮戰同時也持續推進疫苗接種工作。截至今天凌晨零時，近1873萬人至少接種一劑，占總人口36.5%，逾706萬人已完全接種，總人口占比13.8%。
18歲至49歲族群將自8月26日起接種輝瑞或莫德納等mRNA疫苗，至少接種一劑疫苗的人數預估在9月底達到總人口的7成。（編輯：陳惠珍）1100730