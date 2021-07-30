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舊愛外流「管不住侯怡君」痛苦音檔　蕭大陸8點聲明反擊

▲張金鳳（左）揚言提告蕭大陸（右圖左）、侯怡君（右圖右）。（圖／翻攝《這！不是新聞》YouTube）
▲張金鳳（左）揚言提告蕭大陸（右圖左）、侯怡君（右圖右）。（圖／翻攝《這！不是新聞》YouTube）

記者羅凌筠/台北報導

2021-07-30 16:07:08｜2021-07-30 16:19:43

鋼琴老師張金鳳在陳斐娟《這！不是新聞》公布對質蕭大陸的2段音檔，控訴對方把9年感情硬生生說成12年，和侯怡君聯合起來要汙衊張金鳳是蕭大陸第一段婚姻的小三，「衝著他這句話我絕對提告」，對此，蕭大陸提出8點聲明反擊，表示：「我不鼓勵浪費國家訴訟資源，但如果這樣才能平息讓彼此受傷或情緒，那我只有鼓勵妳去告。」

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▲小三事件後，侯怡君（右）貼出與蕭大陸合照，寫下心情。（圖／民視提供）
▲蕭大陸（左）承認無法約束侯怡君。（圖／民視提供）
張金鳳因評論侯怡君開戰民視監製小三是「現世報」，自爆被侯怡君打電話騷擾，揚言要開記者會昭告天下張金鳳才是小三鼻祖，介入蕭大陸第一段婚姻，張金鳳氣不過打電話和蕭大陸對質，音檔中蕭大陸無奈表示：「她要說開（記者會）就讓她去開，我沒辦法約束她，我自己也很痛苦。」承認侯怡君的脾氣發作起來，他也管不住。

張金鳳還提到交往9年，沒有遇到蕭大陸暴力傾向，唯一一次是侯怡君打電話來，蕭大陸為了爭奪電話出手打她，「我有受傷，是由一對演員夫妻帶我去驗傷，他們執意叫我告蕭大陸」。談到她請徵信社跟到汽車旅館抓姦蕭大陸、侯怡君的往事，蕭大陸20年後在電話裡感嘆：「我當時就跟妳講，妳給我一個禮拜處理，妳不願意，妳還找徵信社…」這段音檔也被張金鳳曝光出來。

蕭大陸交往期間拿出100萬元頭期款，買下八德路房子給張金鳳當音樂教室，張金鳳指控侯怡君拿要回房子當藉口，實則打電話裝神弄鬼騷擾她，張金鳳在節目上提及，音樂教室的房貸和裝潢都是她在繳，頭期款早就用股票、蕭大陸兒子的學雜費等開支抵銷，房子過戶時，蕭大陸還當銀行貸款的保人，怎麼可能偷偷過戶？

▲張金鳳遭侯怡君打電話警告。（圖／翻攝張金鳳IG）
▲張金鳳不滿被抹黑成小三。（圖／翻攝張金鳳IG）
對於張金鳳的言論，蕭大陸發8點聲明，鼓勵張金鳳提告，對於房子，蕭大陸表示：「房子的事也不是爭論的焦點，我也沒有主動對外提起房子的事，如果我都願意替她做保，顯見房子給她我也沒有反對，但反而把我的善意操作成攻擊我的理由。房子是她在使用，她付貸款也是天經地義，更何況如她所說，她賺得比我多。但我堅持記憶，沒有陪她去辦過戶，沒有收過她的錢。」

蕭大陸說：「交往過程9年或12年不在我的堅持裡，重點是這一段對我來說值不值得，謝謝她終於承認我沒對她暴力，只在最後一天因爭執互有肢體動作，我也因此眼角破損，在員林蔡眼科就醫。最後心平氣和的勸張小姐，社會只會把我們當笑話看，我堅持不講傷害妳的話，希望妳可以理智保護自己。」

蕭大陸聲明

1、本以為忍一時即風平浪靜，退一步則海闊天空，可是卻換來變本加厲，得寸進尺。被動被迫回應不是為了自己的面子，是唯護自己在子女面前的尊嚴。

2、這件鬧劇以來，她口口聲聲說請我們還她清靜的生活，可是卻都是她主動不斷的攻擊我，我只能被迫回應，否則就坐實了她的指控。所以應該是我請她成熟理智面對上一段與現在的感情，還我一個殘存的清靜。

3、所有過往，我選擇不說，不是我沒有記憶，（我還在保護她的顏面）。但水淹過鼻子我也會掙扎。

4、交往過程9年或12年不在我的堅持裡，重點是這一段對我來說值不值得。

5、房子的事也不是爭論的焦點，我也沒有主動對外提起房子的事，如果我都願意替她做保，顯見房子給她我也沒有反對，但反而把我的善意操作成攻擊我的理由。房子是她在使用，她付貸款也是天經地義，更何況如她所說，她賺得比我多。但我堅持記憶，沒有陪她去辦過戶，沒有收過她的錢。另有一些細節的謊言，不重要的就不回應。

6、謝謝她終於承認我沒對她暴力，只在最後一天因爭執互有肢體動作！（我也因此眼角破損，在員林蔡眼科就醫）。

7、我不鼓勵浪費國家訴訟資源，但如果這樣才能平息讓彼此受傷或情緒，那我只有鼓勵妳去告。

8、最後心平氣和的勸張小姐，不管結果如何，我們都受傷了，因為信者恆信，不信者恆不信，社會只會把我們當笑話看，我堅持不講傷害妳的話，希望妳可以理智保護自己！

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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