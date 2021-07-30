全國最大中古車聯盟體系-HOT 大聯盟 10 年有成
因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，民眾為降低染疫風險，對汽車的需求急遽湧現。礙於晶片短缺導致新車交車延遲，「相對便宜」、能夠「即時交車」的二手車，吸引想解決代步需求的準車主湧向中古車市場，讓中古車市場買氣更熱！
2GameSome - 有車賞
2021-07-30 16:25:01
國內中古車加盟市場共有 HOT 大聯盟、SUM 車商聯盟(包括子品牌-EasyCar 聯盟)、SAVE 認證車聯盟及 CarOk 順心優質車商聯盟等四大聯盟體系，合計達 1,100 家車商，提供二手車銷售及售後維修等服務。
以市占率 32%、居國內最強中古車加盟經營龍頭的 HOT 大聯盟，創立以來一直秉持「Honest（誠實）、Outstanding （優質）、Trust（信賴）」的品牌精神，群聚優質車商、保修廠，提供專業認證的車輛、安心的購車環境，與信賴的售後保養維修服務。自2017年起，連續5年獲評鑑為「專業認證中古車」金獎殊榮。
HOT 大聯盟表示，未來將輔以科技運用，持續增加服務深度與廣度，並從各個面向協助加盟車商、保修廠，提升專業能力，穩健且永續經營中古車事業，提供消費者更優質、完整的用車服務。