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全國最大中古車聯盟體系-HOT 大聯盟 10 年有成

▲ 全國最大中古車聯盟體系-HOT 大聯盟 10 年有成
▲ 全國最大中古車聯盟體系-HOT 大聯盟 10 年有成

2GameSome - 有車賞

2021-07-30 16:25:01

因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，民眾為降低染疫風險，對汽車的需求急遽湧現。礙於晶片短缺導致新車交車延遲，「相對便宜」、能夠「即時交車」的二手車，吸引想解決代步需求的準車主湧向中古車市場，讓中古車市場買氣更熱！

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國內中古車加盟市場共有 HOT 大聯盟、SUM 車商聯盟(包括子品牌-EasyCar 聯盟)、SAVE 認證車聯盟及 CarOk 順心優質車商聯盟等四大聯盟體系，合計達 1,100 家車商，提供二手車銷售及售後維修等服務。

以市占率 32%、居國內最強中古車加盟經營龍頭的 HOT 大聯盟，創立以來一直秉持「Honest（誠實）、Outstanding （優質）、Trust（信賴）」的品牌精神，群聚優質車商、保修廠，提供專業認證的車輛、安心的購車環境，與信賴的售後保養維修服務。自2017年起，連續5年獲評鑑為「專業認證中古車」金獎殊榮。

HOT 大聯盟表示，未來將輔以科技運用，持續增加服務深度與廣度，並從各個面向協助加盟車商、保修廠，提升專業能力，穩健且永續經營中古車事業，提供消費者更優質、完整的用車服務。

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民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
91.22%8.78%
2021-07-30-2021-08-02

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
30.43%69.57%
2021-07-30-2021-08-02

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
50%50%
2021-07-30-2021-08-02
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

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您認為高嘉瑜協助禾馨診所向北市府索討疫苗，這是施壓還是轉達陳情？

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