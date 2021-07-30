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前日相安倍涉賞櫻會爭議　東京特搜部重啟調查

▲日本前首相安倍晉三涉「賞櫻會」爭議未被檢方起訴，今天傳出東京檢察審查會認為此案未全力進行調查，認定「不起訴並不適當」，東京地檢特搜部將再度進行調查。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本前首相安倍晉三涉「賞櫻會」爭議未被檢方起訴，今天傳出東京檢察審查會認為此案未全力進行調查，認定「不起訴並不適當」，東京地檢特搜部將再度進行調查。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-30 21:08:16

（中央社東京30日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三涉「賞櫻會」爭議未被檢方起訴，今天傳出東京檢察審查會認為此案未全力進行調查，認定「不起訴並不適當」，東京地檢特搜部將再度進行調查。

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日本放送協會（NHK）報導，相關人士透露，有關每年首相主辦「賞櫻會」前一晚舉行的「前夜祭」（晚餐會），安倍方面因為幫忙負擔部分餐費遭告發違反公職選舉法，安倍本人日前獲不起訴處分，東京檢察審查會認為未全力進行調查，認定「不起訴並不適當」。

因此，東京地方檢察廳特別搜查部（東京地檢特搜部）將再度進行調查，並做出是否起訴的判斷。

有關「賞櫻會」前一晚所舉行的晚餐會，代表主辦單位的政治團體「安倍晉三後援會」的安倍前公費第一秘書，到2019年的4年間都未將約3000萬日圓的收支狀況登載在政治獻金收支報告書，這名秘書去年12月被依違反「政治資金規正法」（類似台灣政治獻金法）簡易起訴後，遭罰100萬日圓。

另一方面，安倍因為嫌疑不足不起訴。

東京第一檢察審查會認定「不起訴並不適當」。審查會認為，僅從部分與會人士的供述就判斷沒有對全體參與者捐款，不得不說所做判斷並不充分。

不光只看安倍與秘書們的供詞，也應該從電子郵件等客觀資料來認定犯意，「做出不起訴的判斷令人無法認同」。

因此，特搜部將再度進行調查，如果再次做出不起訴處分的話，檢察審查會將不會進行第2次審查，整個調查工作就會結束。

每日新聞報導，東京地檢特搜部將針對違反公職選舉法（禁止捐款）及政治資金規正法（會計責任者的任命與監督之責）嫌疑，再度對安倍進行調查，原則上將在3個月內再度做出起訴與否的判斷。

一旦東京地檢特搜部屆時再度做出不起訴判斷，整個調查就將結束，無法再追究安倍個人刑事責任。

日本首相每年都會主辦「賞櫻會」，招待政界、財政界及文化界等人士，由於有人告發安倍等人在賞櫻會前一晚的晚餐會涉違政治資金規正法，東京地檢特搜部日前展開調查。

經過東京地檢特搜部的偵辦，2020年12月24日以違反政治資金規正法罪嫌，簡易起訴安倍公費第一秘書配川博之，安倍本人因罪證不足，獲不起訴處分。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1100730

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