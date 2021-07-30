看好布袋港商機　新旅客中心111年4月啟用

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台灣港務公司今天發出新聞稿表示，目前經營布袋-澎湖離島航線客船公司共5家，船舶總艘次共10艘，其中凱旋航運公司看好布袋-澎湖離島航線未來發展潛能，已購置新船「凱旋8號」，預計今年布袋-澎湖離島航線恢復航行時，即投入航線營運。
為了讓旅客有更優質的乘船環境，台灣港務公司與航港局共同推動「布袋商港旅客服務中心改建工程」，由航港局編列新台幣2.38億餘元預算支應，台灣港務公司負責整體規劃執行，將以海洋、港口、船舶為構想，導入設計美學，透過全新整體規劃設計，推動場域活化、增加觀光商機並展現在地人文氛圍，建構更創新、舒適、便利、友善旅運空間。
台灣港務公司表示，完工後的新旅客中心為地上一層構造物，空間場地面積擴增2倍，場內同時段可容納約2000人，預計111年4月客船航季即可啟用營運。
台灣港務公司說，布袋商港將持續強化各項港埠硬體設備，營造優質旅運環境，更積極與雲嘉南風景管理處及嘉義縣政府合作，串聯觀光資源及地方特色商圈，以吸引觀光人潮、促進地方經濟發展並創造就業機會，使布袋商港成為兼具現代化、E化的離島客貨新驛站，並為推動雲嘉南地區整體觀光發展注入新動力。（編輯：唐聲揚）1100730