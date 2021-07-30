慷慨解囊！寶齡富錦攜手高雄鋼鐵人 捐1.5萬份快篩試劑
國內本土疫情漸趨緩，指揮中心日前宣布，7月27日起調降為全國二級警戒，為了避免疫情再次爆發，寶齡富錦攜手高雄鋼鐵人，與高雄市政府合作，捐贈1萬5000份「飛確」新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑居家版予高雄市政府，由衛生局統籌分配給醫療人員與市民使用。
記者林莞茜／綜合報導
2021-07-30 16:44:15
寶齡富錦生技發言人丁爾昆表示，該公司身為台灣防疫上市大廠，對台灣土地有著濃厚情感及對公司企業社會責任的堅持，自新冠肺炎本土疫情爆發起始，即積極著手與各縣市政府衛生局及醫療院所聯繫，主動捐贈15分鐘「飛確」Covid-19新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑，將重要的醫療資源提供給第一線防疫人員，期由企業扮演領頭羊的角色，與國人一起將對台灣的愛心實質化，團結一心，同島一命，再一次挺過此次疫情得挑戰,讓國人重回安全的生活環境。
高雄市議員林智鴻也指出，各行業因應規範及場域都規劃不同防疫措施指引，後續會有許多的快篩需求，感謝寶齡富錦生技公司與高雄鋼鐵人隊慷慨解囊，捐贈家用抗原快篩試劑，取之於社會，回饋於社會，協助在降級後，相關產業的復甦及篩檢需求，能即時監測健康，為台灣防疫善盡一份心力。
職業籃球隊高雄鋼鐵人由領隊吳同喬代表，攜手寶齡富錦共同捐贈快篩試劑予高雄市政府，吳同喬表示，醫護人員站在第一線為全國人民而戰，擁有鋼鐵般意志的他們不辭辛勞，為台灣人的健康與安全把關，鋼鐵人球團希望成為他們鋼鐵般堅強的後盾，以實際行動支持台灣醫護也期盼紓緩醫療物資壓力，盡這份微薄心力，望助台灣早日脫離疫情。
高雄鋼鐵人也期待全民能繼續保持警覺、多一份同理心，讓社會及早恢復正常運作，由衷希望新賽季的到來，能為高雄注入更多活力與希望。