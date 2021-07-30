奧運／台女單第1人！戴資穎逆轉宿敵依瑟儂 破魔咒闖4強
2020東京奧運，我國世界球后戴資穎今(30)日出戰女單8強，面對好友兼宿敵泰國一姊依瑟儂(Ratchanok Intanon)，關鍵第3局，小戴爆氣發揮，最終以14:21、21:18、21:18拿下，打破大賽表現不佳的魔咒，三度出征奧運成為台灣首位勇闖奧運4強的女單選手。4強將對上印度辛度。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-30 18:37:22｜2021-07-30 18:53:08
小戴本屆東奧名列第2種子，分組籤表下半部，小組賽3場皆以直落二輕鬆勝出，16強輪空，8強對上依瑟儂，過去29度交鋒，小戴取得15勝14負，儘管過去依瑟儂被為最大勁敵，但近期3次交手，鏖戰3局後都是小戴獲勝。
今天首局，小戴一度拿到7:3領先，但依瑟儂兩度挑戰都成功，打出一波1:7攻勢逆轉戰局，8:11技術暫停回來後，小戴失誤仍偏多，儘管追到13:16，但依瑟儂今天進攻相當犀利，率先拿到14:20局點，最後小戴被逮到空檔殺球，以14:21讓出。
雙方交戰多次相當熟悉彼此，次局前半依瑟儂屢屢化解小戴攻勢，小戴一路落後，關鍵時刻小戴巧妙回球連拿7分，將比數反超成17:14，小戴成功判斷出界拿到3個局點，最後依瑟儂回球掛網，小戴以21:18扳回一城。
決勝第3局前半，兩人再度陷入鏖戰，小戴為了救球飛撲在地，失去重心還能把球打進界內，相當精彩，先拿到11:7領先，不過小戴殺球失誤，讓對手反超成15:17，雙方你來我往，小戴先拿到2個局點，最後以21:18拿下。
小戴4強將對上辛度，值得一提的是，小戴上屆里約奧運就是在16強輸給辛度，無緣打破個人最佳紀錄，期盼這回東奧，小戴能成功復仇，將個人和我國最佳紀錄再往上推進。