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奧運／「回家真好」！網球一哥盧彥勳：很榮幸代表台灣

▲盧彥勳（藍）與哥哥盧威儒回國。（圖／體育署提供）
▲盧彥勳（藍）與哥哥盧威儒回國。（圖／體育署提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-07-30 17:06:12｜2021-07-30 18:34:58

台灣「網球一哥」盧彥勳今天搭乘長榮航空回國，他一下機就收到機組人員熱烈歡迎，加上東奧選手專用禮遇通道，很順利的返抵國門，他說：「知道奧運是自己最後一次（征戰），現在回國就感覺回家真好，因為在奧運前征戰經過兩個月，有點小小遺憾，沒有把勝利回來，不管打得好不好，大家都給我們很多鼓勵，還是很榮幸跟榮耀，能夠代表台灣，也希望未來還有機會。」

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▲盧彥勳（藍）與哥哥盧威儒回國。（圖／體育署提供）
▲盧彥勳（藍）與哥哥盧威儒回國。（圖／體育署提供）
 

盧彥勳從2001年轉進職業開始，就是我國網球男單的代表，生涯曾在2010年溫網闖進到八強，是個人大滿貫最好的成績。另外他也2次在澳網打進到第三輪。

這次東京奧運是他職業生涯最後一站，盧彥勳感觸良多，他說：「要感謝的人，想說的話太多，也很感謝體育署、曾經幫助過我的人，還有媒體，他們都是有始有終幫助我，這過程也只有他們跟我們一起參與其中，才會知道其中的辛苦，我想這是缺一不可，這是一個階段努力的過程，希望有這樣的機會把經驗傳承下去，希望有更多的年輕人可以出來為國爭光。」

▲盧彥勳（藍）與哥哥盧威儒回國。（圖／體育署提供）
▲盧彥勳（藍）與哥哥盧威儒回國。（圖／體育署提供）
 

哥哥盧威儒特別感謝前中研院院長李遠哲大力支持，「這20年來有很多長輩，台灣的朋友支持，對我們來說，我們都是帶著他們給我們支持感恩的心情去比賽，希望未來可以幫台灣培育更多人才。」

盧彥勳曾經跟哥哥盧威儒為了省錢，吃遍世界各地的「吉野家」，甚至還曾在北京奧運參加比賽時被高官諷刺「反正不會贏」，但他生涯5次參加奧運，就是為了代表國家有能見度。

盧彥勳生涯在世大運拿到過1金1銅，亞運拿到2金1銀2銅，奧運更是5次以男單選手身分出賽，並且曾經打進過16強，成績出眾。ATP生涯單打戰績162勝230敗，世界最高排名33；雙打則是63勝94敗，拿到3座冠軍。

 

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